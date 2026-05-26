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午宴德國友台小組跨黨派議員 林佳龍盼台德攜手強化民主供應鏈韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍25日午宴德國國會友台小組跨黨派議員團，歡迎主席徐德分（Dr. Till Steffen）率團訪台，德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）也陪同出席。林佳龍感謝德國國會長期以來對台灣的堅定支持，包括支持台灣有意義參與國際組織，以及以具體行動重申台海和平穩定與自由航行權維護的重要性，並持續向世界傳遞區域和平穩定，需要民主夥伴共同守護的訊息。

林佳龍表示，席間雙方就台德雙邊合作深入交換意見。他也分享上週訪歐期間於GLOBSEC（全球安全論壇）所提出的觀點，強調台灣與歐洲應深化戰略合作關係，並共同強化AI供應鏈與安全韌性，打造更安全、更繁榮的民主供應鏈。

林佳龍指出，面對快速變動的國際局勢，安全議題已不再只有軍事，更包括民主、經濟與供應鏈韌性。歐洲正在推動「再武裝」與「再工業化」，藉此提升產業韌性與戰略自主，而台灣作為全球非紅供應鏈的關鍵成員，在半導體、AI與可信賴供應鏈等領域，都能成為歐洲打造AI產業、邁向「工業5.0」的重要夥伴。

訪團主席徐德分表示，與過去台灣議題的關注度相比，如今已成為全球共同課題，台灣的重要性也更加被世界看見。當歐洲面對來自俄羅斯的威脅，台灣則面對來自中國的壓力，民主夥伴更需要彼此支持與合作。

林佳龍指出，近年來台德合作持續深化。2025年台德雙邊貿易額達217億美元，較2024年成長6%；其中，台積電與德國在德勒斯登的投資，就是雙邊攜手強化民主供應鏈的重要一步。林佳龍並再次感謝德國國會友台小組跨黨派議員訪問台灣，並表示期待未來台德關係有更多發展與成果，雙方共同為區域和平、產業韌性及民主價值，走出更穩健的合作道路。

林佳龍 德國 德國在台協會

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