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美股動能延續 貝萊德投信：龍頭企業續扮關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

標普500指數於2026年5月20日收在7432.97 點，已接近前波高點，但同日指數成分股中僅56.8%站上200日均線，顯示漲勢仍集中在少數大型股，多數個股尚未同步回升。貝萊德投信表示，近期美股反彈延續，但市場情緒仍偏謹慎，呈現「在疑慮中上漲」格局；後續觀望資金是否回補，將成為行情延續關鍵；在此環境下，聚焦美股核心龍頭的貝萊德標普卓越50（009813）可作為因應市場修復與波動並存的配置選項。

觀察投資人行為，市場情緒仍維持克制。貝萊德投信表示，根據美國個人投資人協會（American Association of Individual Investors，AAII）數據，個人投資人多空差距僅為+2.7個百分點，明顯低於年初高點的+21.3個百分點，顯示散戶並未有大舉追高的情況；另一方面，美國主動型投資經理人協會（National Association of Active Investment Managers，NAAIM）公布的主動型經理人曝險指數，亦由96.7快速回落至77.3，反映即便股市回升，專業投資人部位仍維持一定程度的保留。

貝萊德投信表示，目前市場尚未出現典型高檔訊號，例如散戶情緒狂熱、主動型經理人極端滿倉、市場寬度全面過熱，或普遍化風險追逐等現象；不過，宏觀環境仍存在不確定性，包括政策變數、利率預期變化及前期關稅影響等因素，短線波動仍難避免。

009813基金經理人楊貽甯指出，目前美股並未出現明顯投機過熱氛圍，顯示整體投資環境仍屬健康。在不確定性仍存的背景下，資金更傾向流向具備基本面優勢與市場領導地位的龍頭企業，並帶動指數持續創高。對於希望參與美股長期成長、同時兼顧風險控管的投資人而言，與其押注單一題材或追逐短線輪動，不如聚焦具備規模、獲利能力與跨產業代表性的龍頭企業，作為核心配置。

009813聚焦標普500中市值最大、最具代表性的50家企業，涵蓋科技、消費、醫療與工業等關鍵產業。貝萊德投信認為，在市場尚未全面過熱、但資金仍有回補空間的環境下，009813可作為投資人參與美股核心企業長期成長的配置工具之一。

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