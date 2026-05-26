黃豆價格維持區間振盪 短線取決消息面與投機資金流向

街口投信表示，近期國際黃豆價格持續在高檔進行振盪拉鋸，一方面受到美國播種進度與壓榨需求支撐，另一方面又受到中國需求與南美競爭壓力所牽制。目前美國整體的黃豆播種進度已達67%，但三個主要產區的進度皆低於50%，其中，密西根州的黃豆種植進度僅37%。

此外，川習會之後，美國對於協議內容保持樂觀，但中國大陸說法卻有所保留，市場在無法得知明確結果的狀況下，轉為觀望態度。對此，StoneX 提醒，雖然美國生質燃料對於黃豆的需求比例上升，但可能高估大陸實際採購美國黃豆的能力，在美國黃豆報價仍明顯高於巴西的情況下，大陸民營壓榨廠對購買美豆的意願有限，除非由國營儲備體系出面承接，否則美豆在商業競爭力上仍顯得弱勢。

另外，近期全球的黃豆需求，轉為由多個區域的變化共同形成。東南亞方面，越南在2026年第1季大幅增加玉米、小麥與黃豆的進口量，在全球供給充裕、價格相對低檔的環境下，越南飼料廠積極趁勢補庫，以降低未來物流與運輸中斷的風險，這有助於穩定區域內的黃豆中期需求。

南美洲方面，巴西經濟部國際貿易局（SECEX）公布數據顯示，2026年5月的前半個月，巴西豆粕出口已超越去年同期，出口量達138.1萬噸，約相當於2025年5月全月出口的60%，反映出國際豆粕需求強勁，並支撐南美加工廠的開工率維持在偏高水準，以提供更多黃豆油與豆粕流向全球市場。

市場還關注歐盟與美國完成新的貿易協定文本，未來將下調美國黃豆、玉米及飼料等原料農產品關稅上限，提升美國產品在歐洲市場的價格競爭力，這將為美國黃豆提供除大陸之外的額外出口去化管道，緩解一些市場對大陸買盤不穩的擔憂。

街口投信表示，在美國國內壓榨需求強勁，以及越南等新興市場加大進口的支撐下，黃豆價格下檔仍具一定支撐；然而，在大陸採購政策細節不確定，與巴西供應充裕的情況下，市場的追價態度將較為謹慎，除非出現超出預期的大陸採購公告或天氣狀況明顯轉差，否則黃豆價格較可能維持在區間振盪的格局，難以快速發展出單邊走勢，而區間振盪的波動幅度，將取決於消息面與投機資金流向。