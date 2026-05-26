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傳統券商、投信監管嚴格 人才留不住

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

台股多頭帶動金融人才流動，除了薪資，制度與操作自由度同樣是交易員轉職的重要考量。傳統投信、券商管理大眾資金，從業人員受到高度監理；部分私人交易室若以自有資金操作、未對外公開募集，則不受同等程度的申報與內控約束。

投信業的規範從決策到人員分工都有明文限制。「證券投資信託及顧問法」第十七條規定，基金投資決策須依分析作成紀錄、按月檢討，每一筆操作都必須留下軌跡。「投信事業負責人與業務人員管理規則」第八條更要求，研究分析、投資決策與買賣執行不得相互兼任，核心是切斷利益衝突的可能路徑。

個人交易管控，則是從業人員最有感的限制。基金經理人及其配偶、未成年子女，自投信決定買賣某檔股票起至基金不再持有止，原則上不得交易同一標的；投信業者解釋，限制的是「自己管理的基金持有什麼，個人就不能碰什麼」。而投信投顧公會守則進一步要求，個人交易原則上須事先取得核准；若個人交易與基金買賣同一股票，不得在基金交易前後七個營業日內進行；買入股票原則上也須持有至少卅日。

值得注意的是，ＥＴＦ（指數股票型基金）反而相對開放。基金經理人個人若在市場上買進○○五○、○○八七八等被動式ＥＴＦ，一般不構成利益衝突，因為成分股由指數決定，經理人難以透過職務影響其走勢。

私人交易室監管相對有彈性。未公開募集的自有資金操作，不須受公募基金同等投資比率、揭露與個人申報約束。不過，證交法第一五五條禁止市場操縱、第一五七條規範內線交易一樣適用。

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