牛市效應…高薪搶才！金融人才版圖重塑

台股行情熱，不只民眾熱中投資，金融圈也掀起人才爭奪戰。券商指出，近年台股表現強勁、成交量放大，讓交易人才身價水漲船高，傳統券商與投信找人愈來愈困難；最大的變化是，搶人的對手不再只是同業，還包括量化交易公司、高頻交易團隊，以及可能人數僅四、五人的小型私人交易室。

凱基投信投資長歐陽渭棠表示，現在「找人找得很困難」，很多人才甚至包括新鮮人，都必須要用搶的。關鍵就台股多頭下金融人才出現供需失衡的現象。舉例來說，因高價標得美國職棒道奇隊「二刀流」大谷翔平紀念球名噪一時的優式資本，日前公開徵才，實習生月薪開出十六萬元，幾乎逼近一般投信研究員、甚至部分資淺經理人薪資，也讓傳統券商、投信感受到前所未有壓力。

券商主管指出，過去投信研究員、基金經理人與券商交易員，可說是搶破頭的高薪職位，但傳統金融業薪資結構多半仍以固定薪資、年終與績效獎金為主。就業界行情來看，投信研究員年薪多約一百萬至一五○萬元，資淺基金經理人約兩百萬元，資深基金經理人約兩百萬到三百萬元；若是明星經理人，一年上千萬元也時有所聞。

不過，近年高頻交易、量化公司與私人交易室快速吸引人才。這些團隊不一定規模很大，有些私人交易室可能只有幾名交易員或合夥人，但因操作彈性高、決策鏈短，且獎金或分潤直接與交易績效連動，對成熟交易員具有相當吸引力。國內大型券商主管形容，「以前大家想進大券商、大投信，現在很多人反而願意去小團隊，因為自由度高，賺到錢也分得到」。

除了交易員之外，工程人才也成為新戰場。市場人士說，高頻交易與量化交易仰賴系統速度、資料處理、ＡＩ模型與低延遲交易架構，部分公司願意開出數百萬元年薪搶人，若加上績效獎金與分潤制度，整體報酬條件往往讓傳統券商、投信難以競爭。

另一個推動人才流動的原因，是資訊取得門檻下降。過去大型投信與券商仰賴完整研究團隊、產業拜訪與法人資料庫建立資訊優勢；但近年公開資訊、法說會資料、即時報價系統、國內外資料庫與ＡＩ工具普及，小型交易團隊即使沒有龐大研究部門，也能快速蒐集、整理與判讀市場資訊。市場人士說，對短線交易、量化模型或事件驅動策略來說，研究員人數多寡未必是關鍵，決策速度與執行效率反而更重要。

大型券商主管透露，曾有交易員離職，提出的理由是台股多頭，如果因為工作讓自己操盤綁手綁腳，「得不償失」。這顯示傳統金融業過去靠品牌、穩定與職涯路徑吸引人才，但很多年輕交易員重視報酬彈性、技術環境與操作自由度，台股這波大多頭，不只改變資金流向，也重塑金融業人才版圖。