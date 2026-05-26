台積澄清分紅傳言「今年分紅比率高於去年」

三星電子罷工事件引發外界對ＡＩ紅利分配的關注，連台積電也遭到波及。針對台積擬大砍員工百分之十五分紅的傳言，台積電發現事態嚴重，為避免以訛傳訛，昨發出聲明表示不僅沒有大砍員工分紅，公司今年全年分紅比率仍會高於去年，也與前資深副總經理暨人資長何麗梅退休無關。

台積電員工在臉書粉絲團「ＴＳＭＣ大小事」披露內部擬大砍員工百分之十五分紅，引發基層強烈反彈，甚至揚言效法三星發動罷工行動。

「ＴＳＭＣ大小事」允許員工以匿名方式在粉絲團表達意見，儘管公司內部定期監控，但未做太多干涉。近期有員工抱怨，不少工程師將矛頭指向台積電長期高壓的工作環境，甚至開嗆「既然要砍錢，那平日晚上跟假日的Teams（微軟通訊軟體）可以自動關閉嗎？」

台積電為此發表聲明，表示公司在台灣有著愈來愈大的企業社會責任，在盈餘分配上，會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。台積電感謝員工對於公司的貢獻，今年隨著公司成長，很有信心員工分紅（依績效考核）全年成長將超過去年分紅成長。公司也相信，伴隨未來的穩健發展，員工的分紅將會持續增加。

台積電二月十二日公布董事會決議，其中核准二○二四年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約一四○五億九二五六萬元、創新高，其中半數已在去年發放，另外半數將在七月發放。以台積電去年底台灣員工人數約七萬人，換算平均每人年度分紅總額兩百點八四萬元，年增五十一點三二萬元、增幅百分之卅四點三二。

三星罷工投票進展方面，南韓朝鮮日報報導，針對今年薪資談判臨時協議的投票率已逾百分之八十七，但各部門因績效獎金差距引發的內部衝突持續。投票自廿二日下午二時開始，廿七日上午十時結束。只要有過半符合資格的會員參與，且參與投票者中有過半數贊成，臨時協議就通過。

這份臨時協議內容包括撥出營業利益百分之十點五成立特別半導體管理績效獎金，其中半導體部門拿四成，其餘六成依各單位績效分配。