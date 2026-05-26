高鐵大延誤公布退費賠償方案 這些旅客可退費

高鐵昨（25）日因號誌訊號異常，發生近年來最嚴重延誤，各列車延誤至少20分鐘以上，連交通部長陳世凱、多位立委也因此延誤行程，致立法院交通委員會延後開會。高鐵昨日公布退費賠償方案，若延遲60分鐘以上，將退還實收票價。

高鐵公司昨日說明，號誌訊號異常主因轉轍器控制機箱的電力模組更新後，出現電流不穩定的狀況，導致現場轉轍器無法定位，只能仰賴人工授權列車通過；至於今日營運狀況，高鐵於首班列車營運前公告。

高鐵表示，對於行程延誤旅客表達歉意，並將給予退費賠償。列車延遲30分鐘以上未滿60分鐘，將退還實收票價50％；延遲60分鐘以上將退還實收票價。

另外只要購買受此次影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，可辦理全額退費，中斷旅程旅客，可退還未乘區間票價，免收手續費。持對號座車票改成自由座，可於一年內辦理車廂差額退費。

高鐵昨日清晨進行營運前準備作業時，發現苗栗至台中路段號誌訊號異常，引發通勤民眾怒火。

因應號誌訊號異常，高鐵公司起初採單線雙向運行方式慢行，並於受影響區域內進行車輛淨空後，進行系統故障排除，同時台鐵也啟動運具聯防機制，加開對號座自強號並增停新烏日站及苗栗站，以紓解搭乘人潮。

後續高鐵再宣布上午8時起原定班表全數取消，改由北上、南下每小時各三班自由座運行，末班車提早30分鐘發車，另為加強南港至台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開八班區間車，每小時增至五班列車運行。

高鐵說明，昨日凌晨進行轉轍器控制機箱內的電力模組計劃性排程更換後，發現轉轍器電流出現異常，導致軌道上定位訊號喪失。