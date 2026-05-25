自6月起 考試院調升「這四個年度」公教退休人員公保給付6.46%

近年物價直直升，為確保公教人員保險（公保）年金能提供基本經濟安全保障，以確保年金給付的實質購買力，考試院會同行政院公告，自2026年6月1日起，2016至2018及2022年度公保年金給付金額比率調高6.46%。

考試院表示，公教人員保險法明定，公保年金給付金額，於消費者物價指數累計成長率達正負5%時，另定年金調整比率，因行政院主計總處今年發布的2025年度消費者物價指數累計平均數，與公保年金制度自2014年6月1日實施後歷年的消費者物價指數累計平均數相比，其中2016至2018及2022年度差異值為6.46%，已達到上開公保年金給付調整的法定條件，銓敘部依規定啟動調整機制。

考試院進一步說明，經銓敘部綜合考量國家經濟環境穩定成長，政府財政債務比率符合債限規定，以及公保準備金已達完全提存準備等因素，因此依法調整上述度公保年金請領者的給付金額比率。

考試院同時說明，本次調整後，假設未來物價指數有重大變動，導致其他年度請領公保年金給付者，也符合調整條件時，同樣會依規定執行調整機制，以使請領公保年金給付者的實質所得，得以獲得相應的保障。