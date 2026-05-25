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農產貿易逆差續擴大 美國仍台灣進出口最大市場

中央社／ 台北25日電

農業部統計，台灣農產貿易逆差持續擴大，2025年為142.6億美元，較2024年增加7.6%，2026年首季為34.6億美元，較2025年同期增加4.6%。目前美國仍是台灣農產品進出口最大市場

農業部統計，2025年台灣農產品出口值44.5億美元，較2024年減少4.7億美元（下降9.6%），出口減少最多的是魚類及其製品；農產品進口值187.1億美元，較2024年增加5.3億美元（上升2.9%），進口增加最多的是活畜禽及肉類農產品，貿易逆差擴大為142.6億美元，較2024年增加10億美元（上升7.6%）。

2026年首季，台灣農產品出口值10.1億美元，較2025年同期減少0.3億美元（下降2.7%），出口減少最多的仍是魚類及其製品；進口值44.8億美元，較2025年同期增加1.3億美元（上升2.9%），進口增加最多的仍是活畜禽及肉類，農產品貿易逆差擴大為34.6億美元，較2025年同期增加1.5億美元（上升4.6%）。

就主要貿易夥伴而言，2025年台灣農產品出口值以美國8.3億美元居首，其次是日本6.3億美元、中國大陸5.1億美元；進口農產品部分，以自美國進口44.5億美元居首，以「穀類及其製品」、「活畜禽及肉類」及黃豆等為大宗；自中國大陸進口14.8億美元居次，主要為「木材及其製品」、「植物性中藥材」、「水果、堅果及其製品」。

農業部觀察，2026年首季台灣農產品出口值仍以美國1.7億美元居首，日本1.44億美元居次，中國大陸1.35億美元居第3；首季進口的農產品，以來自美國11.3億美元居首，中國大陸3.18億美元居次，日本2.89億美元第3。

農業部分析，進口農產品增加，主要是相關加工產品需求成長，包括飼料、乳製品等，目前持續協助農民拓展國內外市場，讓更多台灣優良農產品不只國人享用，也能銷到國外。

美國 農業部 市場

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