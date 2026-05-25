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中東戰事影響…卓揆：6月液化石油氣價格凍漲 由政府吸收成本

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰25日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰25日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰25日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時宣布6月份液化石油氣（LPG）桶裝瓦斯價格不予變動，由政府繼續吸收漲價成本，並請各部會持續關注市場狀況，全力穩定消費者物價指數（CPI），確保市場秩序與民生安定。

卓想泰指出，在液化石油氣桶裝瓦斯方面，為顧及許多小商家辛苦經營生意需要，感謝中油及台塑公司配合政府穩定物價政策與考量民眾負擔，未調漲油價，而6月份LPG價格將由政府繼續吸收漲價成本，不予變動，以維持價格穩定。

卓榮泰續指，過去3個月來，全球多數國家遭受經濟衝擊及物價波動明顯遠大於我國，此皆有賴各部會積極開拓油、氣供應來源，辛苦到各地搶油、搶氣而來，相關成果得來不易。而這段期間，不只中油、台電辛苦力撐油、電價格，做為民間企業的台塑亦考量企業社會責任而未調漲，他對此致予感謝，也期待中東衝突能在6月儘速落幕，讓國際能源供應回復穩定。

法務部與公平交易委員會今日報告查緝不法囤積哄抬行為，交通部也說明交通運價平穩措施辦理情形。針對查緝成果部分，法務部表示，聯合稽查涵蓋塑膠袋製造商、盤商、攤商及瓦斯業者，總稽查家數達94家；地方檢察署查緝民生犯罪聯繫平臺訪查、稽查共3083件，結果均無異常。公平會針對業者間可能涉及聯合行為之調查，目前尚無業者合意不供貨或聯合調價之事證，且塑膠袋供應量及價格漸趨平穩，後續將持續關注市場動態。

此外，交通部針對公路客運、國內船舶、國內航空維持3個月凍漲，價差由政府補貼，合計經費需求6.8億元，如加計計程車油價折讓補貼共12.2億元，而全台約9萬輛合法計程車，統計至上週五截止，已有6成計程車駕駛已辦理「計程車油價折讓補貼」登錄。

卓榮泰指出，中東衝突爆發迄今3個多月以來，感謝各部會積極努力執行各項因應措施，國內市場供需秩序及各項民生物價雖仍有浮動，但已呈現較穩定的狀態。後續仍請各部會參照過去相關標準及政策目標，持續關注市場狀況，及時掌握變化，全力穩定消費者物價指數，確保市場秩序與民生安定。

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