卓榮泰盼台加盡速簽署雙邊貿易協議 推無人機、國防工業合作

行政院長卓榮泰25日接見加拿大駐台北貿易辦事處何曼麗（Marie-Louise Hannan）代表。他表示，期盼何到任後，持續深化雙邊夥伴關係，盡速完成簽署「貿易合作架構協議」（TCFA），協助彼此開拓更多商機，以及推動包括無人機供應鏈在內的國防工業務實合作。

卓榮泰致詞指出，台加雙方共享民主、人權、多元及法治等基本價值，且雙邊貿易結構具有高度依賴與互補性。近年來，雙方持續在各領域深化雙邊關係，無論是在教育、人員交流、產業合作、地方政府層級往來等方面，皆累積相當多成果。

卓榮泰說，2025年台灣締造高經濟成長率，政府始終希望與全體國人共享經濟成長果實，也希望與理念相近的友盟國家展開更多元化交流，在建立更多共享價值的基礎上，深化更具韌性的經濟交流關係，促進彼此發展。

卓榮泰提到，2023年台加簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）後，即促成我國文曄科技（3036）對加拿大蒙特婁電子公司（Future Electronics）這項備受矚目的併購案。該案展現台灣科技產業透過布局全球，與世界各國合作。期待未來台加盡速完成簽署「貿易合作架構協議」，協助彼此開拓更多商機。

談及區域安全議題，卓榮泰表示，加拿大軍艦依據國際法行使自由航行權利，多次航經台海，並透過多邊或雙邊場域與友盟發布共同聲明，傳達維護台海和平穩定現狀的決心，讓印太地區的自由開放獲得更多支持與維護，對此他要表達誠摯的感謝。

卓榮泰指出，未來希望在更多關鍵技術領域加強合作，例如結合台灣半導體優勢與加拿大AI研發實力，加速雙方AI產業應用發展及建構生態系；在「供應鏈韌性合作架構」下，穩定半導體所需各種關鍵資源供應；結合加拿大首份「國防工業戰略」，推動無人機供應鏈等國防工業務實合作。

何曼麗致詞提到，在經貿關係上，台加雙方持續深化多元合作，主要關注於能源、農業、資通訊科技、半導體、航太及國防等領域，不但支持加國出口、吸引台灣對加投資，也促進了創新夥伴關係。

此外，加拿大也將透過「加拿大科技加速器計畫（CTA）」協助企業來台接軌創新生態系，並於今年投入400萬加元推動與工業技術研究院的合作。下周也將有超過30家加拿大企業來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），為該國歷來最大規模參展代表團，期待雙方持續拓展合作成果。