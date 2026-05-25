卓榮泰宣布6月液化石油氣桶裝瓦斯價格凍漲 指示持續穩定物價

行政院長卓榮泰25日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」，宣布6月份液化石油氣（LPG）桶裝瓦斯價格不予變動，由政府繼續吸收漲價成本，並請各部會持續關注市場狀況，全力穩定消費者物價指數（CPI），確保市場秩序與民生安定。

卓榮泰指出，中東衝突爆發迄今3個多月以來，各部會積極執行各項因應措施，國內市場供需秩序及各項民生物價雖仍有一些浮動，但已呈現較穩定的狀態。後續仍請各部會參照過去相關標準及政策目標，持續關注市場狀況，及時掌握變化，全力穩定消費者物價指數，確保市場秩序與民生安定。

卓榮泰表示，在液化石油氣桶裝瓦斯方面，為顧及許多小商家辛苦經營生意之需要，感謝中油及台塑（1301）公司配合政府穩定物價政策與考量民眾負擔，未調漲油價，而6月份LPG價格將由政府繼續吸收漲價成本，不予變動，以維持價格穩定。

卓榮泰說，過去3個月來，全球多數國家遭受經濟衝擊及物價波動明顯遠大於我國，此皆有賴各部會積極開拓油、氣供應來源，辛苦到各地搶油、搶氣而來，相關成果得來不易。

這段期間，不只中油、台電辛苦力撐油、電價格，做為民間企業的台塑亦考量企業社會責任而未調漲，他對此致予感謝，也期待中東衝突能在6月盡速落幕，讓國際能源供應回復穩定。

卓榮泰今日也聽取法務部與公平交易委員會查緝不法囤積哄抬行為報告，以及交通部「交通運價平穩措施辦理情形」報告。

針對查緝成果部分，法務部表示，該部密集啟動跨部會聯合稽查行動，涵蓋塑膠袋製造商、盤商、攤商及瓦斯業者，總稽查家數達94家；地方檢察署查緝民生犯罪聯繫平臺訪查、稽查共3,083件，結果均無異常。

而公平會針對業者間可能涉及聯合行為之調查，目前尚無業者合意不供貨或聯合調價之事證，且塑膠袋供應量及價格漸趨平穩，後續將持續關注市場動態。

此外，交通部針對公路客運、國內船舶、國內航空維持3個月凍漲，價差由政府補貼，合計經費需求6.8億元，如加計計程車油價折讓補貼共12.2億元，而全台約9萬輛合法計程車，統計至22日截止，已有六成計程車駕駛已辦理「計程車油價折讓補貼」登錄。