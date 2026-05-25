自救會北上反對豐原儲能廠 能源署：要求業者補件

豐原反儲能自救會反對在台中市豐原區翁社里設置大型儲能廠，今天赴能源署陳情，要求保障居民權益。能源署表示，該案業者申設要件未完備，已要求業者補正，倘未依限完成補正，將駁回申請。

富威電力轉投資公司盛日儲能在台中市豐原區翁社里設置儲能廠，引發當地民眾抗議，今天自救會北上到經濟部能源署前舉辦記者會並遞交連署書，要求能源署保障居民權益。

自救會透過新聞稿表示兩大訴求，包括必須以翁社里里民的意見為廠商是否達成溝通事實主要認定標準；依據電業法第15條之5與電業登記規則特定電力供應業專章的法規，要求廠商回復原狀，若不回復原狀須開罰。

自救會會長張文忠表示，感謝能源署去年底發文要求盛日儲能科技遵循「電業法」新規，須先申請備查方可動工，並責令其停工加強地方溝通，今天來到能源署遞交連署書，希望能源署和其他主管機關能聽到居民聲音。

能源署回應，業者應依據電業法相關規定辦理特定電力供應業申請，能源署也提醒業者應加強與里民及利害關係人溝通。

能源署表示，依法審查設置案件，該案業者雖向能源署提出申請，但申設要件未完備，已要求業者補正，倘未依限完成補正，將駁回業者申請。

富威電力則透過新聞稿表示，為確保流程達到最高標準合法合規，已自主停工，全力配合中央及地方主管機關要求；基地依法屬「甲種工業區」，依現行法規為可供能源設施使用的合法用地。