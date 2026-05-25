引領企業建立AI治理框架 資誠獲得ISO 42001驗證

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）於2026年5月25日正式取得 「ISO/IEC 42001:2023 人工智慧管理系統（AIMS）」之國際標準驗證，成為台灣專業服務機構首家取得此國際標準驗證之組織。由國際知名具公信力之驗證機構台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）進行正式授證儀式，並由資誠聯合會計師事務所數位資訊長張晉瑞代表受證。資誠將自身營運環境作為首要實踐場域，落實嚴謹之AI治理標準；藉由此次獲證，進一步印證資誠具備充分之實務量能，能協助台灣企業妥善應對複雜之技術風險，並穩健執行AIMS導入專案。

對於本次獲證之戰略意義，張晉瑞表示：「人工智慧之發展已從單純之技術演進，躍升為董事會層級之營運風險考量。資誠本次取得ISO/IEC 42001:2023驗證，不僅是落實內部作業對資訊安全與模型運作品質之最高標準，更期望透過以身作則之實踐，為台灣市場建立可信賴之標竿。我們深信，唯有將嚴謹之治理框架深植於組織文化，方能在擁抱創新之際，穩健控管潛在風險，贏得利害關係人之長遠信任。」

人工智慧技術已深入各項產業，兼顧創新發展與系統透明度，為管理階層無法迴避之課題。ISO/IEC 42001:2023提供了一套系統化之管理框架。本次通過驗證，證明資誠於AI系統生命周期中，能有效鑑別潛在風險、嚴格控管資料存取身分，並維持整體資訊環境與系統運作之品質。

針對企業落地實踐之挑戰，資誠智能風險管理諮詢公司董事林于翔指出：「面對各國日趨嚴格之監管趨勢，企業在推動AI專案時，往往面臨技術落地與法規遵循難以對應之困境。資誠顧問團隊協助客戶將抽象之國際規範，轉化為具體之營運流程。從跨系統協作介面之梳理、委外合約與內部文件之檢視，乃至於突發事件應變機制之建立，以客觀且中肯之視角，陪伴企業量身打造專屬之管理架構，進而全面強化組織之科技韌性。」

張晉瑞強調，透過將規範轉化為實務的過程，資誠更深入瞭解企業於數位轉型階段所面臨的真實痛點。資誠結合資訊安全與法規遵循等跨領域專業，提供具深度之AI治理顧問諮詢服務，協助客戶建置人工智慧管理系統（AIMS），將國際標準精準對應至實際之營運場景，以強化組織韌性，迎接未來挑戰。