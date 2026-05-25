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無人機產業預算遭刪 主計長：建議用特別預算補足

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委林楚茵質詢時關切，八年1.25兆國防特別預算遭限縮後，被刪減的4,700億元應如何補上。林楚茵國會辦公室／提供
立委林楚茵質詢時關切，八年1.25兆國防特別預算遭限縮後，被刪減的4,700億元應如何補上。林楚茵國會辦公室／提供

立法院財政委員會與外交國防委員會25日聯席審查軍購預算。立委林楚茵詢問，八年1.25兆國防特別預算遭藍白限縮後，被刪減的4,700億元應如何補上？行政院主計總處主計長陳淑姿回應，無人機產業屬於重大產業，建議以特別條例、特別預算方式處理。

林楚茵指出，這兩天有數萬民眾上街支持國防，顯示社會對國家安全有高度共識。在野黨刪掉的絕對不只是一個數字，而是「台灣之盾」非常重要的作業系統。若把被刪減的4,700億元除以八年，平均每年將近600億元，一旦丟回年度預算逐年編列，恐怕會排擠其他民生預算。

林楚茵表示，被刪掉的4,700億元，影響的是台灣之盾能否完整成形。要形成台灣之盾、不對稱防衛戰力與持久削弱作戰能力，除第一批武器外，仍須同步建置指管決策、全域偵知、無人與反制系統、中層反彈道飛彈，以及防衛韌性相關彈藥與裝備生產線擴建產能。

林楚茵強調，若這些關鍵系統沒有接續補強，恐影響戰力整合、建軍期程、國防產業投資與供應鏈建置，讓台灣之盾只剩硬體，卻無法發揮完整效能。她詢問，若把長期建軍項目拆回年度公務預算處理，能否穩定編列八年？又會不會排擠生育支持、居住減壓等民生預算？

陳淑姿回應，這次國防特別條例採購八年期間每年付款高峰不同，以2026年編列88億元為例，對總預算影響或許不大，但明年可能需要1,000多億元，就會擠壓年度預算。目前行政院正與國防部、主計總處討論，被刪減的4,700億元究竟哪些項目適合以特別預算處理，哪些可由年度預算容納。

林楚茵追問，身為主計長，如何建議補足4,700億？陳淑姿表示，仍須視項目性質與每年額度通盤考量，但像無人機產業屬於重大產業，會建議以特別條例、特別預算方式編列，其他金額較小、排擠性較低的部分，則較有機會回到年度預算執行。

林楚茵 陳淑姿

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