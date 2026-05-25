立委憂核三說明會流於形式 核安會：官網公告回覆

核安會4月於恆春舉辦核三廠運轉執照換發案地方說明會，立委表示，有民眾擔憂問題未於現場回覆，說明會恐流於形式。核安會表示，民眾意見經彙整後會請相關單位回應，並將答覆公布在官網，一定要做到有效溝通。

核安會於今年4月8日完成台電提出的核三廠運轉執照換照申請案，以及再運轉計畫相關文件的程序審查，確認送審文件的完整性符合申請要件，已開始進行實質審查作業，4月28日於恆春舉辦「核安會審查核三廠運轉執照換發案」地方說明會。

立法院教育及文化委員會今天審查115年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案。民進黨立委陳培瑜表示，核安會雖然有蒐集當地意見，但沒有在說明會現場回覆，且於上班日辦理說明會對民眾不友善，讓民眾擔憂說明會恐流於形式；民進黨立委林宜瑾則關心地方說明會是否達成完備社會溝通的成效。

核安會主委陳明真表示，溝通很重要，核安會還有很大的進步空間。這場說明會後有進行檢討，在使用淺顯易懂的文字、多用圖表等方面將持續精進，一定要做到有效溝通。

核安管制組長高斌表示，民眾意見經彙整後會請相關單位和外部單位回應，並將答覆公布在核安會網站上；如有其他民眾沒收到說明會的相關訊息，下次地方說明會前會主動邀請關係人出席。地方說明會共有4場，再運轉計畫因涉及專業，要讓民眾第一時間了解確實有難度，會逐一檢視要精進的地方。