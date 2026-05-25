核安會：無人機攻擊納入核子保安計畫 並有防護演練

阿拉伯聯合大公國一座核電廠17日遭無人機襲擊，引發火警。立委關切台灣有無相關保安防恐演練，核安會今天表示，已將相關應對措施納入核子保安計畫，並有防護行動相關演練。

立法院教育及文化委員會今天審查115年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案，民進黨立委吳沛憶、吳思瑤關心，阿拉伯聯合大公國核電廠遭無人機攻擊而引發火警，台灣面對無人機攻擊是否有保安反恐演練計畫。

核安會保安應變組長林貞絢表示，每座核電廠每年都會進行保安反恐演練，無人機相關應對都已納入，核子保安計畫也都有應變作業，盤點可能遭遇的狀況、風險及應對措施。

關於若有核子事故場外民眾如何疏散，林貞絢表示，電廠內有緊急應變計畫，廠外也與地方政府合作演練緊急應變計畫。新北市、基隆市緊急應變計畫區內有對應的疏散安置地點，像是新北市通常都會在距離核電廠16公里外的區域。

另外，國民黨立委葛如鈞關切核三再運轉計畫審查進度，核安會管制組長高斌表示，台電上週五已經提出第一次答覆說明。