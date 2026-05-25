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核三重啟有進度！核安會審查再運轉計畫 台電上周五做了「這動作」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為核三廠外觀。圖／聯合報系資料照片
圖為核三廠外觀。圖／聯合報系資料照片

產業急用電，外界關切核三重啟進度。核安會25日上午表示，核安會已對台電提出核三再運轉計畫進行審查，並且提出第一次審查意見，台電也於上周五提出第一次答覆說明。

立法院教育委員會25日上午審查核安會預算，並邀請核安會主委陳明真及相關主管詢答。國民黨立委葛如鈞質詢新核能預算及核電重啟進度，他說，賴總統已宣布重啟核電，但國原院新式核能研究規畫4年10億元，這已經是非常少的經費，卻被國科會砍為4年4.8億元，一年只有1.2億元，這情何以堪？

國原院長高梓木表示，國原院後來向國科會主委吳誠文報告，最後有同意四年10億元，惟第一年仍先暫時維持1.2億元，後年三年再補足。現有確定要回復到10億元。

葛如鈞說，第一年只有1.2億元投入新核能研究，等於就是晚一年起跑，人才培育也晚一年，而這一年可能AI一世紀發展。

針對核三再運轉計畫審查進度，核安會已向台電提出第一次審查意見，正待台電答覆說明。核安會核安管制組長高斌表示，台電公司在上周五提出第一次答覆說明。

葛如鈞關切台電核電廠人才問題，高斌表示，台電核電廠運轉期間的值班人員必須是正式員工，延請退休核電廠經理人只能是講師，針對人員訓練已有法規，要求台電何時要補上，在核電廠運轉時間，人員必須符合法規定。

針對台電自主安全檢查，葛如鈞說，台電要送五分自主安全檢查，可分階段送。高斌表示，目前台電尚未送來，但這五分自主安全檢查報告在法規上是一定要送。

葛如鈞質詢，如果台電不遵守核安會導則，核安會能拿台電怎麼辦？核安會表示，台電從未違反過核安會的導則。

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