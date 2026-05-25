製造業成就非凡 賴總統：提升產業競爭力是根本之道

賴清德總統表示，台灣製造業，很多是從一間小工廠、幾台機器、幾位員工開始，懷抱不怕挑戰的精神，最後達到非凡成就。各位的成功就是台灣的成功，台灣的成功其實也是各位的成功。國家經濟要繼續成長，提升產業競爭力是根本之道，政府會持續和大家站在一起。

賴總統25日於總統府接見台灣工廠管理輔導與永續發展學會、中華民國特定工廠聯合會。他致詞表示，台灣經濟能有今天的成果，靠的就是各位先進、工廠老闆、師傅和勞工，在第一線打拚，讓「台灣製造」成為國際級的品牌。

他感謝台灣工廠管理輔導與永續發展學會理事長賴博司，長期關心工業區發展、工廠管理和產業永續。賴博司現在擔任總統府國策顧問、國家氣候變遷對策委員會委員，協助政府掌握中、小製造業的看法和心聲。

他也感謝中華民國特定工廠聯合會理事長葉振福，努力整合全國各地特定工廠的意見，協助政府推動政策宣導，鼓勵會員廠商落實工廠改善、邁向合法化，以及永續發展。

賴總統說，上周他在就職二周年談話提到，面對全球經濟變局，台灣去年經濟成長率達到8.68%，今年第一季經濟成長率高達13.69%，創下39年來單季最高，推估今年經濟成長率還會7%。

他指出，台灣的製造業，很多是從一間小工廠、幾台機器、幾位員工開始，懷抱不怕挑戰的精神，靠著不斷進步的技術與品質，和「說到做到」的信用，達到非凡的成就。各位的成功就是台灣的成功，台灣的成功其實也是各位的成功。

賴總統表示，國家經濟要繼續成長，提升產業競爭力是根本之道。尤其中小微企業、傳統產業和地方工廠撐起台灣半片天。政府會持續和大家站在一起。

因此，政府積極推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業邁向數位、淨零、升級轉型，包括貸款優惠加碼、研發轉型補助，以及爭取海外訂單等多項措施；也成立「產業競爭力輔導團」，提供各項的技術支援。

他也在就職二周年談話宣布，政府將提出一項規模千億元的計畫，加速中小微企業及傳統產業升級轉型，這一項計畫將搭配「AI新十大建設」，預計在2040年以前，協助百萬家中小企業智慧化，提升競爭力。

賴總統重申，台灣經濟戰略是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。政府會持續推動「五大信賴產業」，落實「AI新十大建設」，協助中小微企業加速、加大轉型，為台灣產業下一個繁榮世代，紮好馬步、奠定基礎。

他表示，未來政府會做產業的後盾，把資源用在最需要的地方。政府將協助取得資金、媒合取得技術、陪伴轉型，並開發市場讓產業走向國際。一起努力讓工廠安心經營，讓產業穩健升級。