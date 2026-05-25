APEC貿易部長會議落 台灣倡強化供應鏈韌性穩定

APEC貿易部長會議達成共同聲明後順利落幕，台灣倡議強化APEC經濟體間供應鏈韌性與穩定，願與會員分享AI創新與綠色轉型經驗，深化經貿合作，並支持世界貿易組織（WTO）改革，強化多邊體制；並強化公私部門合作，以建立良好的數位貿易環境，且協助企業進行綠色轉型。

APEC貿易部長會議於5月22日至23日在中國蘇州舉行，台灣代表團團長行政院政務委員暨經貿總談判代表楊珍妮，與外交部國際組織司長孫儉元及行政院經貿談判辦公室人員共同與會。

今年APEC主辦方中國將主題訂為「打造繁榮共享的亞太社群」，並設定「開放、創新、合作」3項優先領域，討論「打造開放且可預測的區域與多邊經貿秩序」及「促進貿易與經貿合作新動能」2項議題。

第一，在區域經濟整合部分，各國一致認為應依市場為導向，推動亞太地區之區域經濟整合，包括推動亞太自由貿易區（FTAAP）。各國也關心供應鏈穩定性受到戰爭、海上航道封鎖及出口限制措施等影響，認為應強化供應鏈安全與韌性，並建立具包容性與可預測性的區域經濟環境。

包括台灣在內，各國均強調應持續整合各類議題，進行能力建構及資訊分享，並納入新經濟議題，包括國營事業、勞工、環境及數位貿易等，方能營造可信任、開放性、永續性與韌性的區域經濟環境。

第二，多邊經貿秩序部分，多數國家認同WTO在多邊貿易體系扮演角色，認為WTO應繼續完成第14屆部長會議尚未完成工作，持續進行改革，並認同在WTO架構下推動複邊談判重要性。

台灣認為應關注市場扭曲、非市場政策、與產業政策相關的貿易救濟措施，並繼續提升上述相關產業政策措施透明度及可預測性，以維持公平競爭環境及供應鏈韌性與穩定性。另為降低數位貿易成本，多數國家均支持「電子傳輸永久免徵關稅」，台灣則鼓勵會員持續關注此議題後續發展，然而應朝更具長期性與可預測性的方向推進。目前WTO雖討論延長4年電子傳輸免徵關稅，只是巴西反對。

第三，人工智慧部分，各國普遍認為，數位貿易與人工智慧（AI）已成為推動區域經濟成長的重要動能，應持續透過合作與能力建構，促進規則互通、監管透明、可信賴的資料跨境流通及負責任的AI治理，降低數位落差，並協助中小企業掌握數位轉型契機，更有效參與區域數位貿易發展。

台灣正以堅實的半導體與科技產業為基礎，推動AI新十大建設，並持續向企業，特別是微中小企業及傳統產業，提供數位轉型、人才培育及技術輔導等支持措施。另為促進貿易便捷化，台灣海關已逐步導入AI技術，強化高風險貨物辨識能力，並協助降低業者通關成本，提升通關效率。

第四，綠色轉型部分，各國分享綠色經濟轉型成果，並支持持續推動環境服務貿易自由化，強調合作打擊非法、未申報及未受規範（IUU）捕撈及非法砍伐的重要性。台灣說明已提出2050淨零排放路徑及策略，從能源、產業、生活及社會4大層面進行轉型。

此外，為協助企業符合各國最新減碳法規要求，台灣持續透過「綠色貿易資訊網」提供企業各國最新法規資訊，也提供客製化諮詢服務，協助企業遵循相關法規及通過綠色驗證。

行政院經貿談判辦公室指出，除這4大面向外，台灣期待與各國共同合作，持續進行深化貿易政策對話與合作，共同推動具韌性、包容性與永續性的經濟發展。