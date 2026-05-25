AI帶動產業、股市及消費 製造業、服務業及營建業營業測驗點全數上揚

台經院今日發布4月景氣動向調查，在AI帶動產業、股市及消費效應下，4月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點皆全數上揚，其中製造業與營建業分別結束先前連續兩個月及三個月的下跌態勢轉為回升，服務業測驗點連續兩個月上揚。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，AI加持可望讓資通訊及電子產品榮景持續到年底，傳產則因中東戰事帶動原物料搶貨潮，今年傳產也會有起色，傳產最壞的情況已經過去。消費部分，AI帶動薪資獎金及股市財富效果，也會讓今年消費比去年好很多。

不過孫明德也示警「美國金融壓力比經濟更迫切」，美國物價已開始上升，導致美國公債表現不好，美國公債高達39兆美元，利息支出負擔極重，今年還有2兆美元的公債要發，一旦美債沒人要，金融市場一旦出現風險，將出現新的挑與壓力，因此接下來要密切關注美國物價壓力對金融市場的影響。

台經院今日舉行4月景氣動向調查記者會，由於4月AI需求強勁，帶動相關供應鏈維持成長，但中東地緣衝突推升原物料成本、原料供應不穩，部分廠商為避免供應中斷，於3月提前備貨，4月基期反差明顯，製造業廠商對4月景氣看法較上月轉弱。另因國際地緣政治衝突持續延燒，製造業廠商對未來半年景氣看法多持平看待。

孫明德表示，4月廠商看好比重雖比3月降30個百分點，但因美伊戰爭較3月緩和，看好未來半年比率增加，因此製造業營業氣候測驗點未降反升；服務業則因股市財富效應往上升，營建業也因廠辦需求，上升非常多。

孫明德強調，也許大家會對4月景氣表現意外，但因4月開始，美伊戰爭對經濟影響逐步淡化，雖然國際預測機構對全球如日本、美國及歐洲經濟成長率下修，但台灣則呈現上升，主因AI帶動投資及出口，進口因廠商擴大產能增加機械設備採購也大幅成長；其二，傳產因拉貨潮，業績表現比去年明顯提升；三、消費因股市薪資獎金紅利熱潮，消費表現較去年提升，以致4月台灣景氣表現往上，不像其他國家往下。

對於未來表現，孫明德表示，台灣與韓國都是AI強勁需求下受惠國家，台灣是伺服器，韓國是記憶體，因此台灣1至4月外銷表現在基期已高情況下成長50%，資通訊1至4月成長九成，如果輝達執行長黃仁勳帶來新訂單，且照他所說，下半年台廠會更忙，相信資通訊及電子產品會在AI加持下，持續榮景到年底。

至於傳產，他說今年因為戰事導致原物料供應及價格上漲，對石化，鋼鐵等產業有拉貨潮效應，今年不只AI好，傳產會有一些起色。

對於4月營建業終結連續三個月下降轉為上揚，台經院產總資料庫總監劉佩真分析，主要是營造業有41.7%廠商看好未來半年景氣拉抬，她說，雖然房市展望不明，但因科技AI半導體廠房拉升，加上公共工程預算陸續通過，營造業半年廠商接單看法好轉比率明顯增加。

不過她表示，目前房市與股市呈現「股房分離」現象，因為這波AI帶動股市漲的又急又凶，很多股民偏向將資金投向股市及ETF（指數型股票基金）短期操作獲利，加上中央銀行信用管制措施對房市形成阻撓效果，以CPI（消費者物價指數）表現，央行未來要寬鬆走向也不易，因此若央行政策沒有鬆綁，資金短期難以流向房市。