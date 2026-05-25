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核安會：核三廠室內乾貯案得標商產品經美核管會審定

中央社／ 台北25日電
圖為核三廠外觀。圖／聯合報系資料照片
圖為核三廠外觀。圖／聯合報系資料照片

立委關切，投標商合泰質疑核三廠室內乾貯案得標商NAC的硼酸濃度未達標等瑕疵。核安會核物料管制組長陳文泉表示，NAC產品經美國核管會審定，乾式貯存有安全審查標準，台電招標時已將安全導則納入規範。

立法院教育及文化委員會今天審查115年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案，國民黨立委柯志恩、葛如鈞關心近期核三廠室內乾貯採購案相關爭議。

陳文泉表示，NAC是美國公司，核二廠室外乾式貯存也是由NAC得標，該公司產品已經過美國核能管制委員會審定。

關於審查標準，陳文泉表示，乾式貯存有安全審查標準，台電招標時已將安全導則納入規範。導則要求採用已在國際間成熟的產品。在乾式貯存方面，核安會每月都跟台電舉行溝通管制會議，台電招標都符合規範。

核三廠室內乾貯採購案投標廠商合泰質疑得標業者NAC有硼酸濃度未達標等瑕疵，懷疑台電為配合核三重啟趕進度而降低門檻，先前委任律師赴經濟部陳情，呼籲經濟部與主管機關徹查。台電先前回應，招標及審查全程依法辦理，對於合泰指控台電罔顧核安表強烈抗議，針對不實指控研議採取法律行動。經濟部長龔明鑫先前也說明，尊重且支持台電公司的對外說明或將來可能採取的法律行動。

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