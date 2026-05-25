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財政部6月底推新青安2.0 育兒家庭貸款有望獲優惠利率

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
政府擬推出0至18歲全程支持方案，租稅減負也成為立法院關注焦點。財政部長莊翠雲表示，育嬰家庭住宅給予房屋稅、地價稅優惠，以及7至18歲子女增設扣除額，都是目前研議方向。圖／聯合報系資料照
政府擬推出0至18歲全程支持方案，租稅減負也成為立法院關注焦點。財政部長莊翠雲表示，育嬰家庭住宅給予房屋稅、地價稅優惠，以及7至18歲子女增設扣除額，都是目前研議方向。圖／聯合報系資料照

新青安政策將於7月31日到期，立委關切，後續2.0計畫能否納入，讓有育兒家庭貸款購屋，可獲得優惠利率。財政部莊翠雲說明，新青安2.0預計於6月底推出，以利率或其他方式做寬緩，都是可以考慮的方向。人口對策，財政部會提出全面性戰略，包括未成年子女租稅、居住減壓。

立法院財政委員會與外交國防委員會25日聯席審查軍購預算。立委李坤城質詢指出，新青安即將於7月31日到期，目前正在研擬新青安2.0。他詢問，能否針對準備生小孩，或家裡有兩個小孩以上的家庭，在貸款上給予利率的優惠？

莊翠雲答詢表示，7月底屆滿以後，後續新青安要怎麼做，關於李坤城提出的建議，也許財政部會考慮這樣的方向。在利率方面，或以其他方式來做一些寬緩，這些都是可以考慮的方向。

李坤城詢問，搞不好這禮拜四行政院就公布了？莊翠雲回應，行政院會這禮拜四應該是有關人口政策方面。新青安的部分，因為到7月底為止，因此方案應該會在6月底左右推出。

李坤城追問，因應少子化，現要鼓勵生小孩、養小孩，在新青安的部分，買房子的利率可不可以再降低一點？莊翠雲解釋，新青安的部分會另外考慮，若利率已經有相當的輔助，那是不是以其他的方式來寬緩，也是可以考慮的。

立委林楚茵質詢提到，賴總統宣布了0到18歲每人每月5,000元育兒津貼，就是希望解決少子化問題。請財政部賦稅署、國庫署研擬，搭配從新青安往後延伸，有孩子的家庭若遇到「小屋換大屋」時的貸款，能否有更優惠的利率？

林楚茵也問，賦稅上面，對於從6歲上學以後到上大學之前，這一群家長面對多重壓力：房貸壓力、換屋壓力，還有孩子要上安親班、補習班，即學費之外的壓力，這部分可否減輕他們的負擔？

莊翠雲表示，相關人口政策的部分，財政部會提出一個全面性的戰略方向。有關未成年子女租稅的部分，在人口戰略之中會考慮進去；居住減壓部分，也會考慮進去。

莊翠雲指出，至於新青安的部分，7月底屆期以後，後續的方案，目前大概也有到一個方向。對於林楚茵所提的部分，財政部都會考量以什麼樣的方式來協助這些婚育家庭，所需要的居住需求。

林楚茵表示，希望她所說的，能夠有全面通盤的研究，相關規劃可讓少子女化對策有更進一步的解決方案。莊翠雲回應，都會有，會有更多的照顧措施。

新青安 財政部 莊翠雲

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