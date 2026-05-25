中東戰事最壞情況已過 孫明德：今年GDP還有上修空間

中東停火協議在波折中漸露曙光，市場高度期待荷莫茲海峽得以解除。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，中東戰事的「最壞情況」已在4月初過去，若荷莫茲海峽解除封鎖，全球原物料供應及油價回穩，AI需求持續暢旺，相關因素齊備時，台灣經濟成長率還有上修空間。

孫明德指出，美國自4月起已顯露出戰爭力道減弱，且受限於飛彈庫存及美國金融體系狀況、內部民調壓力等等，各項條件都不支持美方持續戰爭。他引用外資報告指出，原先預計中國會向美方採購500架波音客機，但川習會過後，最終中方僅同意採購200架，顯示美國總統川普面臨內外壓力。

因此，孫明德認為，中東戰爭對供應鏈影響最大、最壞的情況已在4月初過去了，現在關注的重點在於美伊雙方的停戰條件，如伊朗制裁可以放寬多寬、伊朗核子武器能保留到什麼程度等，目前市場最期望荷莫茲海峽盡快解除封鎖，這對原物料供應、油價平穩都有很大的幫助。

台經院25日公布4月營業氣候測驗點。製造業受惠於AI需求強勁，帶動相關供應鏈維持成長，4月營業氣候測驗點升至97.14點，較上月增加0.93點，結束先前連續兩個月下跌態勢、轉為回升。

孫明德指出，今年台灣外銷表現亮眼，1至4月成長高達50%，除了AI需求帶動資通訊產品有亮眼表現，傳統產業也正逐步回溫。受中東局勢帶動，國際原物料價格上漲，引發下游客戶積極拉貨與補貨，帶動石化、鋼鐵等上游廠商業績顯著上揚，顯示目前台灣經濟並非只靠AI獨撐大局，傳產表現相較去年也明顯提升。

在國內經濟展望方面，近期多項國外機構大幅上調台灣今年GDP預估，甚至喊出9%以上的成長預期。對此，孫明德指出，雖然部分國外預測機構對台灣給予相當樂觀的數據，但這些投資機構的分析往往受市場行情波動影響，採取「漲時看漲、跌時看跌」的策略，因此，解讀這些數據時須留意市場氛圍，不必急著「捕風捉影」，將經濟成長率的預期拉得過高。

孫明德表示，台經院先前預測台灣今年GDP可達7%以上，是以今年1月到3月外銷出口及投資表現進行綜合評估，若下半年中東戰事平息，油價平穩、AI需求暢旺，台灣經濟成長率確實仍有上修空間，甚至有機會比第2季表現更好，台經院也會在7月時適時公布最新的經濟預測。