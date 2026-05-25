APEC貿易部長會議落幕 經貿辦：四大面向達成共識

經貿辦25日表示，第32屆APEC貿易部長會議達成共同聲明順利落幕，我國倡議強化APEC經濟體間供應鏈韌性與穩定，願與會員分享AI創新與綠色轉型經驗，並支持WTO改革，強化多邊體制。會中於區域經濟整合、多邊經貿秩序、人工智慧和綠色轉型等四大面向達成共識。

2026年APEC貿易部長會議於5月22日至23日在中國蘇州舉行，我國代表團團長行政院政委暨經貿總談判代表楊珍妮，與外交部國際組織司長孫儉元及行政院經貿談判辦公室同仁共同與會。

此次APEC主辦方中國將主題訂為「打造繁榮共享的亞太社群」，並設定「開放、創新、合作」三項優先領域，討論「打造開放且可預測的區域與多邊經貿秩序」及「促進貿易與經貿合作新動能」二項議題，討論情形如下。

有關區域經濟整合，各國一致認為應依市場為導向，推動亞太地區之區域經濟整合，包括推動亞太自由貿易區(FTAAP)。各國亦關心供應鏈之穩定性受到戰爭、海上航道封鎖及出口限制措施等影響，認為應強化供應鏈之安全與韌性，並建立具包容性與可預測性之區域經濟環境。

包括我國在內，各國均強調應持續整合各類議題，進行能力建構及資訊分享，並納入新經濟議題，包括國營事業、勞工、環境及數位貿易等，方能營造可信任、開放性、永續性與韌性的區域經濟環境。

有關多邊經貿秩序，多數國家認同WTO在多邊貿易體系扮演之角色，認為WTO應繼續完成第14屆部長會議尚未完成之工作，持續進行改革，並認同在 WTO 架構下推動複邊談判之重要性。

我國認為應關注市場扭曲、非市場政策、與產業政策相關之貿易救濟措施，並繼續提升上述相關產業政策措施之透明度及可預測性，以維持公平競爭環境及供應鏈韌性與穩定性。

另為降低數位貿易成本，多數國家均支持「電子傳輸永久免徵關稅」，我國則鼓勵會員持續關注此議題後續發展，惟應朝更具長期性與可預測性之方向推進。目前WTO雖討論延長四年電子傳輸免徵關稅，惟巴西反對。

有關人工智慧，各國普遍認為，數位貿易與人工智慧(AI)已成為推動區域經濟成長的重要動能，應持續透過合作與能力建構，促進規則互通、監管透明、可信賴的資料跨境流通及負責任的AI治理，降低數位落差，並協助中小企業掌握數位轉型契機，更有效參與區域數位貿易發展。

我國表示，正以堅實的半導體與科技產業為基礎，推動AI新十大建設，並持續向企業，特別是微中小企業及傳統產業，提供數位轉型、人才培育及技術輔導等支持措施。另為促進貿易便捷化，我海關已逐步導入AI技術，強化高風險貨物辨識能力，並協助降低業者通關成本，提升通關效率。

有關綠色轉型，各國分享綠色經濟轉型成果，並支持持續推動環境服務貿易之自由化，亦強調合作打擊非法、未申報及未受規範(IUU)捕撈及非法砍伐的重要性。

我國說明已提出2050淨零排放路徑及策略，從能源、產業、生活及社會四大層面進行轉型，並運用全球領先的半導體及ICT基礎結合AI，協助企業導入智慧製造、低碳製程及節能管理系統，並致力推動循環經濟，提升資源使用效率及在製程中提高再生材料使用比例。

此外，為協助我國企業符合各國最新減碳法規要求，我方持續透過「綠色貿易資訊網」提供企業各國最新法規資訊，也提供客製化諮詢服務，協助企業遵循相關法規及通過綠色驗證。

經貿辦除上述四大面向外，面對全球經濟情勢快速變化、供應鏈重組及新興科技例如AI之發展，各國也注意到婦女及原住民參與區域及全球經濟，以及加強創新者、創造者及品牌所有者面臨之智慧財產權挑戰。

台灣期待與各國共同合作，持續進行深化貿易政策對話與合作，共同推動具韌性、包容性與永續性之經濟發展。

此次貿易部長會議聯合聲明亦通過「服務業創新、競爭及韌性路徑圖」，以推動開放、可預測之服務貿易環境、數位轉型、國內規章與技術標準之改革等領域。

另有關「貿易數位化合作架構」，內容包括電子驗證及電子簽章、資料管理、縮減數位落差等議題，會員將持續進行討論。