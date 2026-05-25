快訊

NBA／「斑馬」飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

獨／機場服務費凍漲10年將解凍！2階段調漲 9月1日起調整成750元

黃仁勳夜衝饒河夜市！付千元吃烤玉米、親民抱貓 網嗨喊：太幸福了

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統拋家庭主婦月領5千元 主計長：國民年金7月1日起調整

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
主計長陳淑姿。記者林俊良／攝影
主計長陳淑姿。記者林俊良／攝影

賴清德總統昨拋出未來家庭主婦每個月可領新台幣5,000元，引起外界關注。主計長陳淑姿25日說明，這是國民年金的部分，將隨六大社福從7月1日起調整，國民年金增幅約23.5%，今年下半年預算為84.9億元，2027年將採全年度預算。財政部長莊翠雲表示，尊重主計總處，用公務預算來支應。

立法院財政委員會25日進行軍購預算審查。立委林德福質詢指出，賴清德總統昨宣布家庭主婦未來每月可領5,000元，外界以為是新設立的津貼，但總統府新聞稿隨後指出，是提高國民年金給付，每個人每個月5,000元。目前國民年金每月可領取金額約4,049元。

陳淑姿答詢表示，這部分包括六大社福，預計從7月1日開始辦理新的調整。調整的部分，比如六大社福調整多少，國民年金也會跟著調。國民年金調由每月4,049元調到5000元，增幅差不多23.5%，今年下半年預算為84.9億元，2027年將採全年度預算。

林德福詢問，全民也關心0到18歲每人每月領5,000元成長津貼，外界好奇，是以年度預算編列，還是要用特別預算來處理？陳淑姿回應，預計以年度預算來編列。莊翠雲表示，這部分當然是尊重主計總處，用公務預算來支應。

國民年金 林德福 陳淑姿

延伸閱讀

賴總統「家庭主婦月領5千」 專家：津貼或年金？說不清恐讓人誤解

賴總統拋「家庭主婦每個月可領5000元」 衛福部最新回應了

總統豪語…家庭主婦每月領5千元 府稱是指「國民年金」

家庭主婦每月再領5000元？ 賴總統指的是國民年金制度

相關新聞

賴總統拋家庭主婦月領5千元 主計長：國民年金7月1日起調整

賴清德總統昨拋出未來家庭主婦每個月可領新台幣5,000元，引起外界關注。主計長陳淑姿25日說明，這是國民年金的部分，將隨六大社福從7月1日起調整，國民年金增幅約23.5%，今年下半年預算為84.9億元，2027年將採全年度預算。財政部長莊翠雲表示，尊重主計總處，用公務預算來支應。

北市雙冠王! 營利事業銷售額連4年成長創新高 4年減債400億達標

根據財政部統計，北市營利事業銷售額逐年攀升，從2022年17.08兆元成長至去年19.41兆元；另，北市財政局也統計，北市府引進民間資金投入公共建設與城市開發，近3年累計引入民間投資達1025億元；市長蔣萬安上任後，人均負債也從每人3.6萬元，降至2.1萬元。

APEC貿易部長會議落幕 經貿辦：四大面向達成共識

經貿辦25日表示，第32屆APEC貿易部長會議達成共同聲明順利落幕，我國倡議強化APEC經濟體間供應鏈韌性與穩定，願與會員分享AI創新與綠色轉型經驗，並支持WTO改革，強化多邊體制。會中於區域經濟整合、多邊經貿秩序、人工智慧和綠色轉型等四大面向達成共識。

打卡、好拍、好分享 「情緒經濟」買爽度 心商機爆發

近幾年，不管是生活、經濟的大環境變動，都讓民眾出現不安，甚至是焦慮感，消費行為因此出現轉變，消費者除了追求實用以外，更有心理上的安慰，消費邏輯由「我需要什麼」轉變為「這能讓我感覺更好嗎？」而這種療癒商機創造出的「情緒經濟」，也成為業者在經營、行銷上關注的新重點。

本周台股／資金浪潮擋不住？專家透露6月10日是分水嶺

台股上周先蹲後跳，先是周四改寫盤中新高，周五再一舉改寫收盤歷史新高，加權股價指數以4萬2267點收周線，指數上漲1095點，漲幅2.66％，日均量1.1兆元，價量齊揚。不過，融資飆高至5千餘億元、外資不冷不熱，年線乖離又見新高，本周是5月最後一周，要相信6月股東會行情？還是高檔修正賣壓？專家透露，6月10日是分水嶺。

半導體、資通訊業強勢帶動 今年經濟成長坐七望八

AI狂潮席捲全球，台灣經濟展現出令市場驚豔的成長動能。主計總處29日將發布最新國內經濟情勢展望，在半導體與資通訊產業強勢帶動下，今年經濟成長率可望「坐七望八」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。