賴總統拋家庭主婦月領5千元 主計長：國民年金7月1日起調整

賴清德總統昨拋出未來家庭主婦每個月可領新台幣5,000元，引起外界關注。主計長陳淑姿25日說明，這是國民年金的部分，將隨六大社福從7月1日起調整，國民年金增幅約23.5%，今年下半年預算為84.9億元，2027年將採全年度預算。財政部長莊翠雲表示，尊重主計總處，用公務預算來支應。

立法院財政委員會25日進行軍購預算審查。立委林德福質詢指出，賴清德總統昨宣布家庭主婦未來每月可領5,000元，外界以為是新設立的津貼，但總統府新聞稿隨後指出，是提高國民年金給付，每個人每個月5,000元。目前國民年金每月可領取金額約4,049元。

陳淑姿答詢表示，這部分包括六大社福，預計從7月1日開始辦理新的調整。調整的部分，比如六大社福調整多少，國民年金也會跟著調。國民年金調由每月4,049元調到5000元，增幅差不多23.5%，今年下半年預算為84.9億元，2027年將採全年度預算。

林德福詢問，全民也關心0到18歲每人每月領5,000元成長津貼，外界好奇，是以年度預算編列，還是要用特別預算來處理？陳淑姿回應，預計以年度預算來編列。莊翠雲表示，這部分當然是尊重主計總處，用公務預算來支應。