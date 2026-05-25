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北市雙冠王! 營利事業銷售額連4年成長創新高 4年減債400億達標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市財政局統計，市長蔣萬安上任後，人均負債也從每人3.6萬元，降至2.1萬元。本報資料照片(記者許正宏／攝影)
北市財政局統計，市長蔣萬安上任後，人均負債也從每人3.6萬元，降至2.1萬元。本報資料照片(記者許正宏／攝影)

根據財政部統計，北市營利事業銷售額逐年攀升，從2022年17.08兆元成長至去年19.41兆元；另，北市財政局也統計，北市府引進民間資金投入公共建設與城市開發，近3年累計引入民間投資達1025億元；市長蔣萬安上任後，人均負債也從每人3.6萬元，降至2.1萬元。

民進黨議員陳賢蔚表示，近年台灣經濟包括股市等一片繁榮，北市身為首都，一定也是跟著水漲船高，市府除編列預算建設市政，也應該普發現金給市民，讓市民與有榮焉。

國民黨議員吳世正則認為，北市這幾年稅收不錯，市長蔣萬安的財政紀律是兼顧施政與還債，除了會編列預算做市政建設，解決台北市長年問題，也會推出市民有感施政如營養午餐免費等。

北市財政局表示，北市府近年積極引進民間資金，投入公共建設與城市開發，近3年累計引入民間投資金額達1025億元，包括北投區軟橋段88地號（T17、18街廓）市有土地專案設定地上權案，引進國際級企業進駐，將進一步帶動產業鏈群聚發展。

另外，「中山民安」及「通化安和」公辦都市更新案，將加速都市更新與城市再生；北投製片廠ROT案則結合北投在地人文特色與影視資源，打造兼具歷史底蘊、影視創作及藝術教育功能的重要據點。透過各項招商與開發案，奠定營利事業銷售額正成長的重要基礎，除活絡經濟發展外，更有效挹注市庫收入，提升財政韌性與未來還債能力。

財政局長胡曉嵐表示，營利事業銷售額創全國新高，也是推動市政建設的重要關鍵力量，也代表產業對北市投資環境的認同及市民對市府施政的肯定。北市府也持續落實財政紀律與債務管理，並於本月執行債務還本106億元，債務未償餘額實際數由111年底之898億元下降至498億元，蔣上任迄今，累計減債金額達400億元，是全國地方政府之冠。

財政局表示，本次執行債務還本後，除大幅降低北市債務未償餘額，並預計每年約可減輕約2億元債息支出，人均負債也由蔣上任時的3.6萬元，下降至2.1萬元，讓市民有感減債1.5萬元。

北市 蔣萬安 財政部

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