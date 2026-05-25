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昨夜宴張忠謀夫婦 黃仁勳今訪供應鏈首站到廣達

聯合報／ 記者秦鈺翔邱琮皓／台北報導

輝達執行長黃仁勳廿三日閃電來台，馬不停蹄展開行程，昨晚與台積電創辦人張忠謀夫婦餐敘，今天開始與供應鏈夥伴見面，首站拜會廣達董事長林百里、副董事長梁次震。

黃仁勳此行除了拜會供應鏈「固樁」，據了解，台北市政府正與輝達積極安排雙方碰面時間，最快本周與台北市長蔣萬安見面，並討論輝達位於北投士林科技園區的台灣總部相關細節。

輝達台灣總部的設計圖正待黃仁勳進行最後確認，申請建照相關流程也仍在進行中，據指出，輝達暫無安排黃仁勳參加北士科動土典禮。雖未安排動土典禮，但黃仁勳與蔣萬安將有兩次碰面機會，公開碰面行程為黃仁勳在六月一日於台北流行音樂中心舉辦NVIDIA GTC Taipei主題演講；另一次應為非公開行程。

據了解，黃仁勳將率團隊拜會蔣萬安與北市府團隊，感謝他們在過去一年為輝達台灣總部所做的努力，也會當面討論台灣總部最新進度。

而黃仁勳這次訪台供應鏈拜會行程，首次以廣達為第一站，時間甚至比台積電董事長魏哲家早一天。廣達首度成為黃仁勳訪台見的第一家供應鏈，引發業界關注，預料雙方將在輝達最新Vera Rubin平台有更多合作。

黃仁勳過往來台都先拜訪張忠謀夫婦，供應鏈夥伴多以台積電、鴻海為首站。針對黃仁勳今天與林百里、梁次震會面，廣達昨天低調不回應。

據悉，黃仁勳此行會把所有台灣關鍵夥伴都「掃一遍」，不僅廣達、台積電都是重點，鴻海、緯創等也會列入拜會行程，其他無法單獨到訪的夥伴，則會邀請出席廿八日的「兆元宴」。

廣達原本就是輝達重要供應鏈夥伴，從最初的A100系列開始，經歷H系列、B系列、GB系列等產品，如今即將進入最新Vera Rubin系列，一直是輝達的強力支持者，雙方關係緊密。業界認為，隨著Vera Rubin即將放量，黃仁勳自然要親自確認供應鏈狀況，並商討未來方向。

廣達先前於法說會表示，未來ＡＩ產品世代交替將加速，運算密度較低的前幾代世代ＧＰＵ伺服器出貨量將快速減少，並朝向算力更強大的高密度機櫃集中，印證黃仁勳看好Vera Rubin將成為「有史以來最成功的新一代產品」的說法。

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