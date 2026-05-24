勞退自提推廣制度 仍有兩絆腳石

勞退自提人數寫下歷史新頁，但全台仍有近八成五勞工未加入自提行列，凸顯制度設計仍待突破。如何擴大基層參與，學者點出，民眾對制度的誤解與現實財務壓力是兩大絆腳石，建議政府可加碼提撥，鼓勵低薪族群參與自提。

探究自提率遲遲無法大幅衝高的核心原因，台大國發所兼任副教授辛炳隆分析，多數勞工分不清「勞保」與「勞退」，因擔心勞保破產不敢自提。事實上，勞退新制為個人專戶，性質屬於強迫儲蓄，並無破產問題，政府資訊宣導顯然不夠普及。

除了觀念誤差，現行制度誘因設計也難以打動基層。辛炳隆直言，現行勞退自提最高可提繳6%，並可從當年度個人綜合所得總額中扣除，這種租稅效果對高所得、適用高稅率族群非常有感，但對低薪族群來說，本就免稅或稅負極低，節稅效果微乎其微。

若想進一步提高民眾參與率，辛炳隆建議，可採取更積極財政激勵措施，例如推動加碼提撥，只要低薪勞工自提一定比率，政府便按比率額外補助提撥，這比節稅更有實質吸引力。

由於過去曾討論勞退自提開放自選機制，甚至近期討論要將勞退自提導入TISA（台灣個人投資理財儲蓄帳戶），對此，勞動部持保留態度。勞動部福祉退休司長黃維琛指出，一旦開放自選投資，就意味制度上必須捨棄現行「保本保息」的防護網，必須審慎評估。

黃維琛解釋，檢視過去20年，勞退基金年化報酬率約達7%以上，表現穩健。