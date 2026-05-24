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勞退自提大增逼近120萬人 九成勞工選擇提滿6% 製造業參與最踴躍

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
2024年勞退自提人數逼近120萬人大關，比重攀升至15.59%。聯合報系資料照
2024年勞退自提人數逼近120萬人大關，比重攀升至15.59%。聯合報系資料照

高齡化社會來臨與理財觀念普及，勞工為自己「存老本」意識逐步提高。依據勞動部最新統計顯示，2024年勞退自提人數逼近120萬人大關，比重攀升至15.59%，雙雙寫下歷年新高。且參與民眾有高達九成選擇提撥到上限6%，「提好提滿」為自己的退休金提前做準備。

攤開近十年勞退自提參與狀況，其實並不熱絡，早期參與率始終在5%到6%之間徘徊。直至2018年底，全台自提人數才終於站上50萬大關，達到52萬人；此後參與熱度明顯升溫。2020年底參與率首度突破雙位數，達到10.08%；2023年底自提人數突破百萬門檻。截至2024年底，自提人數已達119萬4,653人，占整體比重來到15.59%。

觀察勞工提繳行為，只要決定參與自提，絕大多數都會選擇「提好提滿」。回溯近三年趨勢，2022年參與自提人數98萬人，選擇提滿額度6%者占89.54%；到2024年有高達108萬人選擇提繳6%，比率一舉衝破九成。

進一步檢視各產業自提狀況，製造、批發及零售，以及金融及保險業，是撐起自提人數規模的三大產業。其中製造業參與程度最踴躍，2024年自提人數為38.5萬人；批發及零售業以18.3萬人居次。這兩大產業受僱母數原本就大，自提人數相對可觀。

但受僱員工高達568萬人，堪稱規模第三大的住宿及餐飲業，自提人數並未隨母數水漲船高；反觀是受僱人數418萬人的金融及保險業，自提人數排第三，達10.7萬人。

勞動部福祉退休司長黃維琛表示，勞退自提人數與參與程度，近年來已有顯著成長，尤其是月薪接近15萬元的高薪族群，因具備顯著節稅空間，自提比率高達半數，反觀月薪3萬至5萬元族群，提繳率卻相對低迷。

黃維琛指出，未來會持續加強宣導，以擴大覆蓋率為目標，優先鼓勵低薪勞工參與；例如月薪3萬元的勞工，可從每月提繳3%、約900元開始存起，為未來生活多做準備，也可降低生活與心理的雙重負擔。

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