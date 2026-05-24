半導體、資通訊業強勢帶動 今年經濟成長坐七望八

AI狂潮席捲全球，台灣經濟展現出令市場驚豔的成長動能。主計總處29日將發布最新國內經濟情勢展望，在半導體與資通訊產業強勢帶動下，今年經濟成長率可望「坐七望八」。

近期經濟數據持續暢旺，4月出口金額達676.2億美元，創下歷史次高紀錄，年增率39％，寫下連續30個月正成長的輝煌紀錄。4月外銷訂單金額高達874.5億美元，年增率飆升至48.1%，不只是連15個月正成長，經濟部更大膽預估，今年後續表現有望挑戰「月月超過800億美元」的超高水準。

生產端的熱度也如實反映在產業用電量上，4月電力景氣燈號已經拉出「連12紅」佳績，其中半導體業用電量更較去年同期大幅增加逾14％，顯現產能運轉滿載。

強勁的經濟動能，也讓國際機構對台灣後續展現出空前信心。近期外資機構紛紛大幅調升台灣今年的經濟成長預測，渣打銀行已喊出9.5%的超高預測，高盛亞洲與牛津經濟研究院更雙雙將預估值推升至9.9%，直逼雙位數大關，對台灣產業的強韌實力給予極高評價。

儘管市場對未來高度期盼，但仍有部分變數值得留意。中經院景氣預測中心主任彭素玲提醒，外資機構的極度樂觀，某種程度反映5月初金融市場的亢奮氣氛。但考量近期美國通膨數據隱現升溫壓力，且國際油價仍於高檔盤旋，若油價僵固性傳導至其他物資，恐將牽動聯準會（Fed）的貨幣政策轉趨強硬。後續11月美國大選前的政策走勢，將是下半年通膨能否順利回穩的觀察重點。

國內預測機構也同樣對今年景氣抱持高度信心。在去年經濟成長率高達8.68%，已大幅墊高基期的情況下，主計總處2月預測今年經濟成長率為7.71%，是目前國內主要機構中最為樂觀。