快訊

大學申請入學備審資料用PDF未經教師認證 大學端憂真實性

聽新聞
0:00 / 0:00

每月5,000元一半存 TISA？ 卓揆：擬修法設保底「包贏」機制

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）接受台視「台灣名人堂」專訪。照片來源：台視提供
行政院長卓榮泰（右）接受台視「台灣名人堂」專訪。照片來源：台視提供

賴清德總統日前宣布將推出0至18歲成長津貼，預計最快明年上路。行政院長卓榮泰接受台視「台灣名人堂」專訪時，進一步指出，7至18歲每月的2,500元，若採強制存入台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），可能必須修法；若由較專業的機制協助處理投資，政府也應同步設計保底制度，確保人民基本利益安全、「絕對包贏」。

卓榮泰坦言，過去10年政府人口對策累計投入近6,000億元，但出生數仍下滑，去年新生兒僅10萬7千多人，已提前抵達國發會原推估的2040年水準，顯示單純投入經費或比較預算多寡並非解方，公共政策不能僅著重於局部，而是必須具備全套的戰略思考與完整的配套措施，才能真正發揮政策效益。

在政策規劃上，卓榮泰表示，0至6歲階段每月發放的5,000元津貼，將交由家庭自主運用，政府雖歡迎家長為孩童存入TISA，但並不會採取強制手段；至於7至18歲的學齡階段，則傾向規劃「一半一半」，即2,500元可自由運用，另外2,500元存起來，讓孩子在18歲時擁有人生的第一桶金。

卓榮泰指出，每月2,500元、一年累計3萬元，12年下來共計會有36萬元的基本儲蓄，再加上利息後，相關資金就可用於學貸、創業，或成家、租屋等費用。

至於是否強制2,500元存入TISA帳戶，以及強制投資後需承受虧損風險。卓榮泰表示，依目前TISA上路後的趨勢觀察，進到TISA的情勢應該較為有利；若最後政策決定強制提撥，相關法律可能必須修改，且會設定一個保底制度，確保人民「絕對包贏」，保障基本利益的安全，讓這筆錢在18歲時能發揮效益。

卓榮泰 賴清德 國發會

延伸閱讀

0到18歲 每月發5,000

成長津貼能變一桶金？家長試算5千元全投0050：18年後可望累積數百萬

成長津貼 0-18歲每人每月5000元

賴總統27日親自拍板成長津貼 18歲以下免稅額調高

相關新聞

軍公教加薪幅度可望超過4%？卓榮泰鬆口了

軍公教加薪傳出好消息。行政院長卓榮泰日前接受台視新聞《台灣名人堂》專訪，面對外界關切軍公教調薪狀況，卓榮泰明確指出，調薪是必然的。至於調薪幅度是否能打破以往3%到4%的慣例，他也鬆口說：「一定是在這樣的基礎上來做思考。」

短期資金需求爆發 銀行上演高利吸金、發債搶錢大作戰

5月報稅季、發放股利及民眾借錢投資，三股力道交錯造成資金需求暢旺，本國銀行出現錢荒。金融機構下達搶錢令，不少銀行端出高利存款方案吸收資金，甚至透過發行金融債，補充中長期資金來源，搶錢大戰浮上檯面。

投資美國融資保證首案 中油傳在休士頓既有土地興建TAIWAN TOWER商辦

攸關企業赴美投資的國家融資保證機制，即將在6月宣布15家參與銀行的出資額度，目前已知，不只八大行庫出資的分配額度已全數底定，適用融保機制的第一案，最快亦可望在6月宣布。據知情人士指出，台灣中油在休士頓的既有土地興建TAIWAN TOWER計畫，可望成為赴美資國家融保機制的首例。

赴美投資…中油建樓 可望成國家融保首案

攸關企業赴美投資的「國家融資保證機制」，即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，不只如此，適用該融資保證機制的第一案，最快也將在六月宣布。知情人士指出，中油在美國德州休士頓的土地，未來將用於興建商辦大樓TAIWAN TOWER，這項商辦大樓興建計畫也將成為適用融保機制的首例。

TAIWAN TOWER融資 15公民營銀行響應

國家融資保證機制即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，據了解，國營龍頭銀行台灣銀行、民營銀行中國信託皆確定以七千五百萬美元最高金額出資，八大公股行庫全體出資分配額度已經全數底定，民營銀行的部分，玉山銀行、台北富邦銀行已確定注資兩千五百萬美元，另外四家民營銀行也將於近日確認出資金額。

新聞眼／台北101經驗 TAIWAN TOWER在美能複製嗎

國家融資保證機制即將在六月份對外公告，只不過，十五家參與的融資銀行，也可能投資TAIWAN TOWER。在融資、投資雙向並進的前提下，外界更關注，銀行是否會因此承受更高風險？倘若銀行搖身一變成為TAIWAN TOWER的投資股東，就得同時看TAIWAN TOWER是否有長期獲利的可能性。那麼，TAIWAN TOWER真的能獲利嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。