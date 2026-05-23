赴美投資 中油建樓 可望成國家融保首案

攸關企業赴美投資的「國家融資保證機制」，即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，不只如此，適用該融資保證機制的第一案，最快也將在六月宣布。知情人士指出，中油在美國德州休士頓的土地，未來將用於興建商辦大樓TAIWAN TOWER，這項商辦大樓興建計畫也將成為適用融保機制的首例。

台美貿易協議今年一月拍板定案，確立台灣對美出口關稅由百分之廿降至百分之十五，並獲二三二條款最優惠待遇；除此之外，台商將自主在美投資兩千五百億美元，而政府將提供兩千五百億美元的信用保證額度。這項信用保證額度，也就是後來由國發會主責的國家融資保證機制。

據了解，國家融資保證機制參與陣容即將在六月曝光，首件適用的重量級投資案，也即將正式對外公布。知情人士指出，首件適用國家融資保證機制的重量級投資案，將由國營事業中油出馬，透過中油美國子公司所持有的土地來興建名為「TAIWAN TOWER」的商辦大樓。

外交部長林佳龍去年五月率團赴美時，即拜會休士頓表明將與休士頓市府攜手合作，其間曾經提及以中油在休士頓的土地為基地，興建TAIWAN TOWER的構想，希望這棟大樓能發揮整合「台灣投資美國隊」的作用。林佳龍當時表示，TAIWAN TOWER預定地位於休士頓市核心地段，具吸引台企美國總部進駐的潛力，使其能就近取得地方政府與相關資源支援；這不僅有助於推動台灣投資美國隊落地，拓展台灣的經濟版圖，也將成為台灣在美的招商平台。

關於TAIWAN TOWER案，外交部回應，依行政院專案協調會議決議，外交部現階段主要擔任跨部會前期開發小組的協調角色，負責整體專案評估、功能規畫、跨機關與單位協調，並溝通、對接美國地方政府與產業界。相關工作刻正依規畫進行中。

對於TAIWAN TOWER興建案，中油回應，該計畫為外交部規畫、主導，對於未來中油是否僅扮演房東角色、TAIWAN TOWER的功能，都由外交部發言。

中油位於休士頓的土地，是多年前透過併購案取得的資產。據知情的金融圈人士指出，中油已持有休士頓這筆土地逾十年，如今適逢許多台灣高科技大廠赴德州投資，倘若能完成興建TAIWAN TOWER，讓赴德州投資的這些供應鏈大廠的總部能匯聚在該棟商辦大樓，也可發揮更多整合效果；該地位於休士頓核心地段、又臨近市政廳，地理位置相當優越，也會吸引這些大廠把辦公室設置在該大樓，作為對外溝通的重要基地。