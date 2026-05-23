聽新聞
0:00 / 0:00
中鋼長期展望 力拚二軸三轉
中鋼昨日召開股東會，由於台灣碳費機制已然上路，身為高碳排大戶之一的中鋼動向也廣受外界關注。中鋼董事長黃建智說，長期要做的事不能鬆懈，包括「二軸三轉」，也就是「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大主軸，並搭配「低碳、數位、供應鏈」三項轉型都是重點。
受到全球鋼市低迷、貿易保護主義升溫及鋼品傾銷等多重因素衝擊，二○二五年中鋼稅後淨損四十三億元，公司因此以未分配盈餘彌補；另股東會通過提撥特別盈餘公積約十五點六億元轉列未分配盈餘，同時決議配發特別股股息每股現金一點四元，及普通股紅利每股現金○點一五元。
對今年展望，黃建智指出，全球鋼鐵行情回溫，集團鋼品四月出貨量九十七點六萬公噸，創廿七個月來新高，中鋼四月自結合併營收三百○八億元，也是廿三個月來新高，單月自結合併稅前盈餘由虧轉盈達四點八五億元，接下來幾個月情況都向上，好業績看到七月應該沒問題。可以期待第二季整季都能賺錢，「我認為到七月應該都會比較好」。
對二軸三轉長期展望，黃建智也說，供應鏈轉型也很重要，下游要一起來參與，中鋼可能會投入很多資金，但還是要做。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。