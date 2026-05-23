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中鋼長期展望 力拚二軸三轉

聯合報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼昨日召開股東會，由於台灣碳費機制已然上路，身為高碳排大戶之一的中鋼動向也廣受外界關注。中鋼董事長黃建智說，長期要做的事不能鬆懈，包括「二軸三轉」，也就是「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大主軸，並搭配「低碳、數位、供應鏈」三項轉型都是重點。

受到全球鋼市低迷、貿易保護主義升溫及鋼品傾銷等多重因素衝擊，二○二五年中鋼稅後淨損四十三億元，公司因此以未分配盈餘彌補；另股東會通過提撥特別盈餘公積約十五點六億元轉列未分配盈餘，同時決議配發特別股股息每股現金一點四元，及普通股紅利每股現金○點一五元。

對今年展望，黃建智指出，全球鋼鐵行情回溫，集團鋼品四月出貨量九十七點六萬公噸，創廿七個月來新高，中鋼四月自結合併營收三百○八億元，也是廿三個月來新高，單月自結合併稅前盈餘由虧轉盈達四點八五億元，接下來幾個月情況都向上，好業績看到七月應該沒問題。可以期待第二季整季都能賺錢，「我認為到七月應該都會比較好」。

對二軸三轉長期展望，黃建智也說，供應鏈轉型也很重要，下游要一起來參與，中鋼可能會投入很多資金，但還是要做。

中鋼 碳費

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