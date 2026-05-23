新聞眼／台北101經驗 TAIWAN TOWER在美能複製嗎

國家融資保證機制即將在六月份對外公告，只不過，十五家參與的融資銀行，也可能投資TAIWAN TOWER。在融資、投資雙向並進的前提下，外界更關注，銀行是否會因此承受更高風險？倘若銀行搖身一變成為TAIWAN TOWER的投資股東，就得同時看TAIWAN TOWER是否有長期獲利的可能性。那麼，TAIWAN TOWER真的能獲利嗎？

根據掌握，中油向政院、相關部會及金融業者所提出的構想，TAIWAN TOWER不只是商辦大樓，也將提供旅館設施，來供應台廠在德州的差旅需求。

倘若TAIWAN TOWER能成功複製當年金融業者齊心投資興建台北一○一大樓的經驗，那麼這宗投資案對於金融業者而言，既能協助國家對美國外交，亦能獲利，可說具有雙贏效果，就如同當年台北一○一大樓，國泰、中信、兆豐、一銀等眾多銀行業者，都是創始的金融業股東。

從法律面來看，銀行法七十四條原本就已保有金融業者投資股票、債券等金融商品之外的「非金融」投資空間，當年金融業投資台北一○一大樓，也是透過向金融監理機關取得許可而進行。

由於這宗土地是在臨近休士頓市政府的市中心精華區，並不是在荒郊野外，因此在區位條件上算是不錯，至於商辦大樓在落成之後，能否讓投資的股東都有滿意的投報率，就要看之後台美貿易熱絡的程度。

尤其，近來許多高科技業者相繼赴美投資，德州已成為一大重鎮，倘若能在德州發展出營運穩定、日趨成熟的供應鏈聚落，這將成為TAIWAN TOWER在興建之後，營運能否維持長期穩定的關鍵，而且這個供應鏈聚落，即使川普卸任之後也能繼續穩定運作。

中油在美伊戰爭期間，為了維護國內的物價穩定，受命承受了大量油價補貼的財務負擔，本身金流已極其缺乏之際，向銀行業者籌募聯貸案來興建TAIWAN TOWER，將勢在必行。

據悉，八大行庫這段時間已金援中油多時，為因應油價補貼的負擔，各大行庫透過融資起碼支援了中油合計至少一千五百億元以上，等TAIWAN TOWER計畫成熟，也將成為助陣金流的先鋒部隊。