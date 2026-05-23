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低碳時代 台泥衝綠色轉型

聯合報／ 記者林海／台北報導

低碳時代來臨，全球陸續開徵碳費、碳稅，這對於台灣高碳排企業都帶來了不小影響。台泥昨日舉行股東會，董事長張安平指出，在台泥迎接八十周年的此刻，水泥產業正站在新的歷史轉折點，世界未來需要的混凝土可能比過去更多，但全球已不再接受高碳、短壽命、只追求低價的舊式材料，但若能成功蛻變為「低碳、智慧化、長壽命、可循環」的材料平台，水泥產業不僅不會衰退，更將重新成為人類文明的核心基礎。他也強調，轉型之路必走不可。

張安平表示，面對大陸水泥需求下滑，台泥的成長主力會放在歐洲，企業雖往能源方向轉型，但本業上也持續開發低碳水泥新產品，未來碳費徵收後，產品競爭力就更凸顯。

台泥總經理程耀輝表示，二○二五年營收一四九八億元，年減百分之三點一，今年第一季則為三百三十二億元，且大陸營收占比低於二成，獲利更明顯回升，稅後淨利十二億元，年增百分之五十六。除了日前宣布將旗下歐洲低碳水泥與儲能等海外業務拆分，赴歐洲資本市場ＩＰＯ外，他也透露，張安平已掌握二個歐洲投資機會，正在布局中。

程耀輝表示，台泥啟動歐洲上市評估後，歐洲不少機構都表達高度興趣，成長需要資金，把餅做大對股東都是好事。他也強調，若不走向碳有價、電力算力有價的時代，缺席才是最大的風險。

去年三元能源的火災，造成台泥少見的虧損。對於三元能源的復工時刻表，張安平說，還需要六個月才能清理完畢，三元廠如果沒有發生火災，去年就轉正了。對於台泥旗下電芯品牌Molicel的發展，他也指出，但Molicel有一個能量密度跟能量放度最高的電池製程，已經設計完畢，正在做實驗線。張安平也透露目前最少三家公司在跟Molicel洽談願意投資。

由於中信金控大股東辜仲諒近期三度公告加碼台泥，持股穩居第一大股東，外界關注辜仲諒動向。不過，台泥明年才進行董事會改選，辜仲諒昨日未出席股東會。

台泥 碳費 張安平

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