聽新聞
0:00 / 0:00

TAIWAN TOWER融資 15公民營銀行響應

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國家融資保證機制即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，據了解，國營龍頭銀行台灣銀行、民營銀行中國信託皆確定以七千五百萬美元最高金額出資，八大公股行庫全體出資分配額度已經全數底定，民營銀行的部分，玉山銀行、台北富邦銀行已確定注資兩千五百萬美元，另外四家民營銀行也將於近日確認出資金額。

國家融資保證機制的出資額度，總共分成七千五百萬美元、五千萬美元、兩千五百萬美元等三個等級。

八大行庫之中，以國銀龍頭台銀一馬當先，確定出資七千五百萬美元，而有金控母體的兆豐、一銀、合庫、華銀分別出資五千萬美元，沒有金控母體的行庫，包含土銀、彰銀、台企銀等，則出資兩千五百萬美元。八大行庫合計將出資三點五億美元。

除了八大公股行庫之外，另外還有七家民營銀行也將助陣注資。玉山銀行、台北富邦銀行日前已公告將注資兩千五百萬美元，中國信託銀行也在周五董事會通過，決議以七千五百萬美元來參加企業赴美投資的國家融資保證機制，支持企業赴美投資，此外包括國泰世華、永豐、台新等銀行也將在近期內陸續由董事會通過出資金額。

據了解，銀行參與國家融資保證機制，對TAIWAN TOWER的計畫，亦有參與投資的可能性。亦即，融資與投資雙向並進。

為此，國發會日前召集相關會議時不僅召來大型行庫，亦召來金管會進行討論。倘若銀行參與投資，屆時也比照十多年前銀行業者投資台北一○一的作法，由銀行業向金管會提出申請，經核准之後可進行長期股權投資。亦即，公、民營銀行都可望成為TAIWAN TOWER的股東。

TAIWAN TOWER在投資概念上就類似於「德州版的台北一○一」，當初台北一○一也是由很多金融業的股東參與，不同之處在於台北一○一剛開始的設定是蓋金融業大樓，而TAIWAN TOWER則是台灣企業赴德州投資總部的集結。

銀行業身為打通企業海外投資金流「任督二脈」的關鍵，這也使得金管會角色更加重要。據悉，金管會屆時將對銀行對同一法人或同一關係企業的無擔授信總額不得超過銀行淨值百分之五及百分之十五，以「專案申請」提供通融的空間，此外，關於興建TAIWAN TOWER或企業海外興建廠房的融資，亦可望排除在銀行法第七十二條之二對於土地建築融資上限之外。

玉山銀行 兆豐 華銀 金控 台銀

延伸閱讀

赴美投資 中油建樓 可望成國家融保首案

新聞眼／台北101經驗 中油TAIWAN TOWER在美能複製嗎

台北富邦銀行 您的投資趨勢領航人 財富傳承專家

中信金 AI 數位轉型 國際肯定

相關新聞

赴美投資…中油建樓 可望成國家融保首案

攸關企業赴美投資的「國家融資保證機制」，即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，不只如此，適用該融資保證機制的第一案，最快也將在六月宣布。知情人士指出，中油在美國德州休士頓的土地，未來將用於興建商辦大樓TAIWAN TOWER，這項商辦大樓興建計畫也將成為適用融保機制的首例。

新聞眼／台北101經驗 TAIWAN TOWER在美能複製嗎

國家融資保證機制即將在六月份對外公告，只不過，十五家參與的融資銀行，也可能投資TAIWAN TOWER。在融資、投資雙向並進的前提下，外界更關注，銀行是否會因此承受更高風險？倘若銀行搖身一變成為TAIWAN TOWER的投資股東，就得同時看TAIWAN TOWER是否有長期獲利的可能性。那麼，TAIWAN TOWER真的能獲利嗎？

TAIWAN TOWER融資 15公民營銀行響應

國家融資保證機制即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，據了解，國營龍頭銀行台灣銀行、民營銀行中國信託皆確定以七千五百萬美元最高金額出資，八大公股行庫全體出資分配額度已經全數底定，民營銀行的部分，玉山銀行、台北富邦銀行已確定注資兩千五百萬美元，另外四家民營銀行也將於近日確認出資金額。

經濟部：APEC中小企業會議 我方大秀AI技術獲好評

亞太經濟合作（APEC）第61屆中小企業工作小組會議（SMEWG）及新創企業聯盟論壇，本周於韓國首爾舉行。經濟部中企署22日表示，我國代表團於5月20日至22日與會期間，分享在推動新創培育、韌性金融及中小微企業數位轉型等政策成果，並邀請新創企業詠鋐智能公司(Chimes AI, Inc.)共同展示公私協力推動AI技術落地的成功經驗，獲得各經濟體好評與熱烈迴響。

「老宅延壽」桃園、高雄先開跑 劉世芳：請其他縣市加速

內政部推動「老宅延壽」政策正式進入執行階段。內政部長劉世芳22日前往高雄，第一線了解老宅延壽受理情形，並點名桃園、高雄已率先公告受理申請，同時喊話其他縣市加速辦理，讓居住在30年以上老屋的民眾，能盡快完成修繕與居住安全改善。

勞工加薪有譜！洪申翰：跟經濟部討論助中小企業薪資提升

勞動部長洪申翰坦言，很多勞工看到整體經濟數字很亮眼，可是也會回頭看自己拿到的薪資狀況。勞動部正在跟行政院、經濟部討論，協助中小企業勞工的勞動條件、薪資提升，讓經濟發展的果實更公平分配到每一個勞工。勞退、舊制、勞保的投保薪資改革研議中，盼增加勞工整體實質退休金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。