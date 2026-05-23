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投資美國融資保證首案 中油傳在休士頓既有土地興建TAIWAN TOWER商辦

經濟日報／ 記者朱漢崙林海／台北報導
Taiwan Tower預定地位於休士頓市核心地段，鄰近市政廳。圖／取自外交部長林佳龍臉書
Taiwan Tower預定地位於休士頓市核心地段，鄰近市政廳。圖／取自外交部長林佳龍臉書

攸關企業赴美投資的國家融資保證機制，即將在6月宣布15家參與銀行的出資額度，目前已知，不只八大行庫出資的分配額度已全數底定，適用融保機制的第一案，最快亦可望在6月宣布。據知情人士指出，台灣中油在休士頓的既有土地興建TAIWAN TOWER計畫，可望成為赴美資國家融保機制的首例。

美台關係至關重要，在賴政府承諾赴美投資5,000億美元的計畫之後，後續國發會規畫「支持企業投資美國融資保證機制」，首期資金目標12億美元以上。而融保機制的參與陣容即將在6月曝光，據了解，首件適用國家融資保證機制的重量級赴美投資案，將由國營事業中油公司出馬，透過其在美國子公司所持有逾千坪的土地，興建「TAIWAN TOWER」商辦大樓。

赴美投資融保機制 各大行庫出資動向
赴美投資融保機制 各大行庫出資動向

台灣中油在休士頓市中心的既有土地，是因早年赴美進行油氣探採與海外能源拓展時，透過海外子公司OAI，併購印尼「山加山加（Sanggа Sanggа）」礦區的油氣田權益與休士頓地產，但長期處於低度開發或閒置狀態，政府便著手規劃將其合理處置與充分利用。

外交部長林佳龍5月上旬率團赴美時，即拜會休士頓，表明將與休士頓市府攜手合作，提及以中油在休士頓的土地為基地，興建TAIWAN TOWER，發揮台美雙向招商，並整合「台灣投資美國隊」的功能。

據知情的金融圈人士指出，中油已持有休士頓這筆土地逾十年，如今適逢許多與台灣高科技大廠赴德州投資，倘若能完成興建TAIWAN TOWER，讓赴德州投資的這些供應鏈大廠的總部能匯聚在該棟商辦大樓，也可發揮更多的整合效果，而且正好該地位於休士頓的核心地段、又臨近市政廳，地理位置相當優越，也會吸引這些大廠把辦公室設置在該大樓，作為對外溝通連絡的重要基地。

中油回應TAIWAN TOWER表示，該計畫為外交部規劃、主導，因此對於未來中油是否僅扮演房東角色、TAIWAN TOWER的功能，都只能由外交部發言。

中油 美國

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攸關企業赴美投資的「國家融資保證機制」，即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，不只如此，適用該融資保證機制的第一案，最快也將在六月宣布。知情人士指出，中油在美國德州休士頓的土地，未來將用於興建商辦大樓TAIWAN TOWER，這項商辦大樓興建計畫也將成為適用融保機制的首例。

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國家融資保證機制即將在六月份對外公告，只不過，十五家參與的融資銀行，也可能投資TAIWAN TOWER。在融資、投資雙向並進的前提下，外界更關注，銀行是否會因此承受更高風險？倘若銀行搖身一變成為TAIWAN TOWER的投資股東，就得同時看TAIWAN TOWER是否有長期獲利的可能性。那麼，TAIWAN TOWER真的能獲利嗎？

投資美國融資保證首案 中油傳在休士頓既有土地興建TAIWAN TOWER商辦

攸關企業赴美投資的國家融資保證機制，即將在6月宣布15家參與銀行的出資額度，目前已知，不只八大行庫出資的分配額度已全數底定，適用融保機制的第一案，最快亦可望在6月宣布。據知情人士指出，台灣中油在休士頓的既有土地興建TAIWAN TOWER計畫，可望成為赴美資國家融保機制的首例。

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國家融資保證機制即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，據了解，國營龍頭銀行台灣銀行、民營銀行中國信託皆確定以七千五百萬美元最高金額出資，八大公股行庫全體出資分配額度已經全數底定，民營銀行的部分，玉山銀行、台北富邦銀行已確定注資兩千五百萬美元，另外四家民營銀行也將於近日確認出資金額。

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