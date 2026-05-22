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華新麗華董事長焦佑倫喊話政府 正視電力不足
AI科技發展下，用電量需求愈來愈大，華新麗華（1605）董事長焦佑倫罕見喊話，直言政府不要再跟老百姓說「不缺電」，面對電力問題，應該要讓社會理解各種電源的重要性與困難。
焦佑倫表示，近年台灣電力跟不上經濟成長，尤其是半導體、AI應用等產業大力發展下，背後都需要龐大的電力，但現在所有需要用電的企業，哪一個不需要排隊？哪一個不需要特別透過政府去調度？這代表電力不僅是民生議題，更是產業競爭力的問題。
焦佑倫表示，台電非常努力在積極開發各種電源，但政府應該坦承跟社會大眾說明白，台灣確實電力不足，不是反覆說「台灣不缺電」，得讓社會大眾正視電力發展的重要性跟困難性。
除了電力不足的問題，在能源政策上，焦佑倫認為，不應該陷入單一選項，政府應該要有開放的角度，不論是核電、風電、氣電或太陽能等，只要能穩定供電、提供乾淨能源，就是好電源。
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