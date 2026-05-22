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台積電設廠帶動供應鏈 台商赴捷克設化學品物流中心

中央社／ 布拉格22日專電

隨著台積電在德國德勒斯登設廠，進一步帶動台灣供應鏈業者赴捷克布局。專注於危險化學品運輸物流的愛豐通運，將在捷克靠近德國邊境的烏斯季州，設立半導體關鍵材料物流中心，預計於2028年正式營運。

愛豐通運（i-TRANS Global s.r.o）20日晚間在布拉格舉辦啟動儀式，邀請外交部長林佳龍，以及多位捷克產官學界人士、捷克與德勒斯登在地台商出席；現場也舉辦演奏台灣民謠望春風、四季紅與捷克作曲家德弗札克（Antonín Dvořák）作品的音樂會。

林佳龍致詞時表示，台灣與捷克近年合作關係持續深化，已從傳統貿易與投資拓展至半導體、AI及高科技等戰略性產業領域，雙方正共同打造更安全、韌性更強且多元化的全球供應鏈。

林佳龍指出，隨著歐洲積極發展半導體產業生態系，台捷合作的重要性將持續提升。他肯定多家台灣科技企業積極參與捷克市場布局，包括持續增加投資與深化在地合作，進一步強化台捷產業鏈連結。

捷克投資促進局（CzechInvest）執行長米哈爾（JanMichal）表示，捷克重視與台灣之間的產業夥伴關係，並致力於持續深化雙邊合作。此次半導體投資案不僅具有戰略意義，更象徵台灣半導體供應鏈正式進一步拓展至中東歐地區，為未來更多台灣企業赴捷投資開啟新的大門。

米哈爾表示，隨著台積電於德勒斯登投資布局逐步成形，捷克正迎來半導體供應鏈發展的新階段。此次也回應歐洲晶片產業長期面臨的重要挑戰，即高度依賴自亞洲長距離運輸的高純度半導體化學材料與特殊氣體。

米哈爾表示，烏斯季州（Ústí nad Labem Region）的物流與材料樞紐，未來將建立歐洲關鍵材料的緩衝庫存機制，有助降低供應風險、縮短運輸時間，並提升全球供應鏈不確定情勢下的產業韌性。

愛豐通運董事長張錫濱致詞表示，半導體供應鏈對運輸服務的精準度與可靠性要求極高，公司秉持「精準與信任」的核心理念，在台灣逐步建立起穩健的專業物流服務體系，並在台灣科學園區嚴謹的產業標準中累積深厚經驗。

隨著全球供應鏈布局轉變，張錫濱表示，「當我們看到歐洲正在推動的產業發展與未來基礎建設需求時，我們清楚知道這正是我們應該參與的地方。」

i-TRANS Global總經理邱顯鈞告訴中央社記者，母公司長期服務台灣晶圓製造龍頭超過十年，累積成熟操作經驗。隨著歐洲半導體製造布局加速，使得台灣供應商正面臨關鍵挑戰：「缺乏在歐洲的危險品物流與在地合規體系」。

邱顯鈞指出，歷經約2年評估與規劃，在捷克烏斯季設立物流中心，目標是協助台灣半導體化學品與特殊氣體供應商建立「可長期運作的歐洲在地物流據點」，確保產品能穩定、合規地送達歐洲晶圓廠。未來預計服務的核心對象包括台積電、聯電與美光的供應鏈企業。

邱顯鈞說明，半導體製造是高度精密的化學工程製程，從蝕刻、薄膜沉積到清洗，每個環節皆依賴特定化學品與氣體。這些材料均屬ADR危險品運輸規範管制範疇，對運輸、儲存與操作皆有嚴格法規要求，並需逐批進行品質檢驗，以確保不影響晶圓良率。

針對選址捷克設廠，邱顯鈞指出，捷克為歐盟與申根區成員國，物流與法規制度完整一致，使台灣企業可直接以歐盟標準運作。

此外，捷克位於歐洲半導體製造核心區域，距離德國的歐積電、荷蘭的恩智浦半導體（NXP）、奧地利的半導體製造設施皆在數小時車程內，對高風險化學品運輸極為關鍵；捷克具備成熟工業基礎與化工人才，有助於未來倉儲與技術營運。

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