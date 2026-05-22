經濟部：APEC中小企業會議 我方大秀AI技術獲好評

亞太經濟合作（APEC）第61屆中小企業工作小組會議（SMEWG）及新創企業聯盟論壇，本周於韓國首爾舉行。經濟部中企署22日表示，我國代表團於5月20日至22日與會期間，分享在推動新創培育、韌性金融及中小微企業數位轉型等政策成果，並邀請新創企業詠鋐智能公司(Chimes AI, Inc.)共同展示公私協力推動AI技術落地的成功經驗，獲得各經濟體好評與熱烈迴響。

本屆會議重點聚焦「數位化」、「新創與創業環境」及「資金融通促進規模化與創新」等優先領域。中企署指出，我方於會中分享我國「新創採購」政策，說明政府透過公私協力機制，協助新創企業進入公私部門應用場域，取得關鍵的第一筆訂單，降低新創產品從技術驗證邁入商業化應用的初期門檻。

詠鋐智能公司執行長謝宗震分享實務案例，說明將非侵入式AI異常偵測技術導入新北捷運淡海輕軌，協助營運單位提前掌握設施異常風險，為新創團隊取得基礎建設場域實績。中企署表示，新創企業進入公共建設領域的門檻極高，政府資源與制度的支持，可為新創企業開闢新市場商機的可行路徑。

中企署表示，當前全球供應鏈重組與經濟不確定性升高，「韌性金融」是中小微企業維持營運及擴大市場的重要基礎。我國除透過普惠金融措施，包含貸款、利息補貼、信用保證及諮詢輔導外，也提供無形資產信用保證機制，協助具研發能量但實體擔保不足的中小微企業，運用技術、專利、商標等創新資產取得融資，度過財務難關。

中企署以「AI新十大建設」為主軸，說明我國推動百工百業運用AI的最新數位政策，並透過多元措施協助中小微企業導入AI應用。針對傳統產業，運用「產業競爭力輔導團」提供赴廠診斷、專屬課程及AI實作訓練等協助，為中小微企業提供合適解決方案，提升生產效率與品質。針對AI新創企業，鏈結技術資源及國際大廠合作能量，對接國內外市場，開拓應用場域與商機。

中企署表示，本屆中小企業工作小組會議，我國與各經濟體就新創培育、AI轉型、資金融通及市場鏈結等議題深入交流，並邀請各經濟體參加今年6月5日在台北舉辦之「APEC中小企業AI人才培力論壇」，持續透過APEC平台深化國際合作，共同促進區域經濟韌性與繁榮。