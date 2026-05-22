快訊

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

粉絲注意！SEVENTEEN東京巨蛋見面會爆麻疹 官網緊急發公告

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部：APEC中小企業會議 我方大秀AI技術獲好評

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中企署李冠志署長(右)與台經院連科雄所長(左)分享傳產數位轉型成果。經濟部中企署提供
中企署李冠志署長(右)與台經院連科雄所長(左)分享傳產數位轉型成果。經濟部中企署提供

亞太經濟合作（APEC）第61屆中小企業工作小組會議（SMEWG）及新創企業聯盟論壇，本周於韓國首爾舉行。經濟部中企署22日表示，我國代表團於5月20日至22日與會期間，分享在推動新創培育、韌性金融及中小微企業數位轉型等政策成果，並邀請新創企業詠鋐智能公司(Chimes AI, Inc.)共同展示公私協力推動AI技術落地的成功經驗，獲得各經濟體好評與熱烈迴響。

本屆會議重點聚焦「數位化」、「新創與創業環境」及「資金融通促進規模化與創新」等優先領域。中企署指出，我方於會中分享我國「新創採購」政策，說明政府透過公私協力機制，協助新創企業進入公私部門應用場域，取得關鍵的第一筆訂單，降低新創產品從技術驗證邁入商業化應用的初期門檻。

詠鋐智能公司執行長謝宗震分享實務案例，說明將非侵入式AI異常偵測技術導入新北捷運淡海輕軌，協助營運單位提前掌握設施異常風險，為新創團隊取得基礎建設場域實績。中企署表示，新創企業進入公共建設領域的門檻極高，政府資源與制度的支持，可為新創企業開闢新市場商機的可行路徑。

中企署表示，當前全球供應鏈重組與經濟不確定性升高，「韌性金融」是中小微企業維持營運及擴大市場的重要基礎。我國除透過普惠金融措施，包含貸款、利息補貼、信用保證及諮詢輔導外，也提供無形資產信用保證機制，協助具研發能量但實體擔保不足的中小微企業，運用技術、專利、商標等創新資產取得融資，度過財務難關。

中企署以「AI新十大建設」為主軸，說明我國推動百工百業運用AI的最新數位政策，並透過多元措施協助中小微企業導入AI應用。針對傳統產業，運用「產業競爭力輔導團」提供赴廠診斷、專屬課程及AI實作訓練等協助，為中小微企業提供合適解決方案，提升生產效率與品質。針對AI新創企業，鏈結技術資源及國際大廠合作能量，對接國內外市場，開拓應用場域與商機。

中企署表示，本屆中小企業工作小組會議，我國與各經濟體就新創培育、AI轉型、資金融通及市場鏈結等議題深入交流，並邀請各經濟體參加今年6月5日在台北舉辦之「APEC中小企業AI人才培力論壇」，持續透過APEC平台深化國際合作，共同促進區域經濟韌性與繁榮。

中小企業 經濟部 首爾

延伸閱讀

經部籌組美芝加哥食品商務團 率領業者參加NRA Show

王文濤談APEC貿易部長會議：推動區域經濟整合和亞太自貿區進程

《詹文男X邱求慧》 中小企業如何跨出AI轉型的第一步？

APEC貿易部長會22日蘇州開幕 李成鋼籲共同做大「分好亞太經濟蛋糕」

相關新聞

勞工加薪有譜！洪申翰：跟經濟部討論助中小企業薪資提升

勞動部長洪申翰坦言，很多勞工看到整體經濟數字很亮眼，可是也會回頭看自己拿到的薪資狀況。勞動部正在跟行政院、經濟部討論，協助中小企業勞工的勞動條件、薪資提升，讓經濟發展的果實更公平分配到每一個勞工。勞退、舊制、勞保的投保薪資改革研議中，盼增加勞工整體實質退休金。

經濟部：APEC中小企業會議 我方大秀AI技術獲好評

亞太經濟合作（APEC）第61屆中小企業工作小組會議（SMEWG）及新創企業聯盟論壇，本周於韓國首爾舉行。經濟部中企署22日表示，我國代表團於5月20日至22日與會期間，分享在推動新創培育、韌性金融及中小微企業數位轉型等政策成果，並邀請新創企業詠鋐智能公司(Chimes AI, Inc.)共同展示公私協力推動AI技術落地的成功經驗，獲得各經濟體好評與熱烈迴響。

「老宅延壽」桃園、高雄先開跑 劉世芳：請其他縣市加速

內政部推動「老宅延壽」政策正式進入執行階段。內政部長劉世芳22日前往高雄，第一線了解老宅延壽受理情形，並點名桃園、高雄已率先公告受理申請，同時喊話其他縣市加速辦理，讓居住在30年以上老屋的民眾，能盡快完成修繕與居住安全改善。

美傾全力扶植英特爾 台積電護國神山會變壓國巨石？

總統賴清德在520就職二周年時報告多項經濟數據：第一季經濟成長率衝破雙位數、人均GDP（國內生產毛額）超越日韓。然而，在這片由科技股拉抬、量價齊揚的盛世煙火背後，大洋彼岸已吹起冷風。美國總統川普再度劍指台積電，美方將英特爾晶圓代工定性為國家資產，以百億元補貼強推美系供應鏈，更顯露強權野心。這使台灣陷入嚴峻的夾縫困局，近憂在於美方國家資本強推本土替代的技術夾擊，遠慮則是內部產業結構重壓單一企業與兩岸經貿冰封的斷裂危機。

國發會：第1季經濟成長率衝上13.69％ 創39年紀錄

AI浪潮席捲全球，推升台灣宏觀經濟指標繳出亮眼成績單。國發會指出，在AI技術持續系統化與在地化的帶動下，去年經濟成長率8.68%，人均GDP3.9萬美元超越日韓，今年第1季經濟成長率更達13.69%，創39年來紀錄。未來將持續推動「AI新十大建設」，包含智慧機器人、智慧交通及智慧災防等面向，讓AI「在地化」，真正落實於人民生活。

勞退新制上路 月領改一次領已有22件申請

「勞工退休金條例施行細則」已於3月25日修正發布，勞動部22日表示，新制上路後，對於保障勞工、遺屬或指定請領人退休金權益已有成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。