「老宅延壽」桃園、高雄先開跑 劉世芳：請其他縣市加速

內政部推動「老宅延壽」政策正式進入執行階段。內政部長劉世芳22日前往高雄，第一線了解老宅延壽受理情形，並點名桃園、高雄已率先公告受理申請，同時喊話其他縣市加速辦理，讓居住在30年以上老屋的民眾，能盡快完成修繕與居住安全改善。

劉世芳表示，中央已完成全國22縣市地方服務團補助計畫核定，並全額補助地方政府成立服務團，共補助2.87億元，協助民眾辦理老宅修繕申請、提供專業諮詢。內政部也已辦理18場巡迴說明會，希望讓民眾更清楚了解補助內容與申請方式。

內政部指出，老宅延壽政策鎖定「屋齡30年以上、4至6樓公寓及6樓以下透天住宅」等合法建築物，補助範圍除公共區域外，也涵蓋部分室內空間改善，包括增設電梯、樓梯間修繕、公共管線更新、屋頂防水隔熱、防滑、防墜及無障礙改善等，民眾可依需求搭配申請。

另外，內政部此次也整合衛福部「長照輔具及居家無障礙環境改善服務」，以及經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」等補助，希望同步強化高齡居住安全與節能效益。劉世芳表示，希望透過老宅延壽政策，達到「長者就地安養」及提升居住品質等多重目標。

中央自2025年至2027年編列50億元特別預算推動老宅延壽，桃園市也另外加碼推出「公寓微型修繕補助計畫」。內政部鼓勵地方政府依財政狀況與地方需求加碼補助，但也提醒，各類補助項目須避免重複申請，以提升資源使用效益。

內政部提醒，有意申請的民眾或社區，應先完成建築物結構安全性能評估，並可至都市更新入口網的老宅延壽專區，下載申請表單與相關資訊。