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林佳龍GLOBSEC專題演說 倡議以「工業5.0」重新定義台歐夥伴關係

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍21日上午於捷克布拉格出席2026年「全球安全論壇」（GLOBSEC），除參與開幕式並聆聽捷克總統帕維爾（Petr Pavel）的精彩演說外，也以「重新定義台灣與歐洲夥伴關係」為題發表專題演講，向來自各國的政要、專家與意見領袖分享台灣對歐洲強化安全與產業轉型的重要性。

林佳龍表示，此次演說主軸延續他去年於荷蘭「海牙戰略研究中心」（HCSS）及波蘭「華沙安全論壇」（WSF）所提出的觀點，強調台灣與歐洲不僅共享民主價值，也在歐洲推動「再武裝」與「再工業化」過程中，扮演不可或缺的關鍵戰略夥伴。

「檢視當前世界局勢，可清楚看見經濟與安全已密不可分」林佳龍指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲已深刻體認和平不能僅靠一廂情願；同時，中國大陸與俄羅斯透過假訊息、灰色地帶侵擾及破壞海底電纜等方式，持續威脅歐洲與印太區域的安全與穩定，使民主國家面臨更嚴峻挑戰。

林佳龍進一步表示，歐洲為強化自身防衛推動「再武裝」，而其基礎是「再工業化」；至於再工業化的核心，則是以AI為基礎的「工業5.0」。他認為，未來國防產業將更強調客製化的能力，而這只有在AI技術的協助下才能實現。

林佳龍指出，「如今AI驅動我們的未來」，台灣位居全球AI與可信賴科技供應鏈核心，更生產全球約九成AI伺服器、六成半導體以及超過九成最先進晶片。他並提到，美國與台灣正共同打造「矽盛世聯盟」（Pax Silica Alliance），而台灣在AI浪潮帶動下，股市市值已超越英國與加拿大，成為全球第六大市場，顯示世界已經看見台灣在下一波工業革命，即「工業5.0」中所扮演的關鍵角色。

林佳龍強調，當台灣推動「可信賴科技台灣」（Trusted Technology Taiwan）戰略、歐洲積極追求AI時代的再工業化與再武裝之際，現在的台灣，不僅珍視與歐洲共享的自由、民主、人權與法治等普世價值，更期待為歐洲的經濟與安全作出實質貢獻。「此刻，也正是台灣與歐洲重新定義並提升雙邊夥伴關係的時刻。」

林佳龍並表示，帕維爾總統於開幕演講中所提出的看法，與台灣的目標高度契合。未來台灣期待與歐盟及歐洲各國在AI、半導體及相關產業領域深化合作，共同打造更安全、更具韌性的供應鏈，也為台灣與歐洲創造一個更安全、更繁榮且更永續的未來。

林佳龍 捷克 帕維爾

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