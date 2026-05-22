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勞工加薪有譜！洪申翰：跟經濟部討論助中小企業薪資提升

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞工加薪有譜！勞動部長洪申翰於立法院答詢時表示，正在跟經濟部討論協助中小企業勞動條件、薪資提升。圖／聯合報系資料照
勞工加薪有譜！勞動部長洪申翰於立法院答詢時表示，正在跟經濟部討論協助中小企業勞動條件、薪資提升。圖／聯合報系資料照

勞動部長洪申翰坦言，很多勞工看到整體經濟數字很亮眼，可是也會回頭看自己拿到的薪資狀況。勞動部正在跟行政院、經濟部討論，協助中小企業勞工的勞動條件、薪資提升，讓經濟發展的果實更公平分配到每一個勞工。勞退、舊制、勞保的投保薪資改革研議中，盼增加勞工整體實質退休金。

行政院長卓榮泰22日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。立委李昆澤質詢提及，參與勞退純舊制勞工，全國大概還有11萬人，分別在1.6萬個事業單位工作。因應時代變遷，在勞資合意之下，無須雇主提撥率6%，很多勞工希望結清勞退舊制專戶，然後開立新制專戶，享受自提利息的優待。

卓榮泰答詢回應，前不久洪申翰也跟他討論過這件事，從雙北、高雄，還有其他幾個城市，都有不等的退休同仁們在討論這件事。

洪申翰說明，勞動部正在設計方案，希望讓純舊制勞工目前累積的退休金，有機會可以在新制開一個戶頭，把它結清轉進去，也包括開放他們自提。希望在這個做法之下，可以讓他們享有政府操刀的勞動基金投資累積效益的好處。目前正在緊鑼密鼓規劃方案，也包括跟相關利害關係人做溝通。

至於勞保投保薪資的天花板是否調整，洪申翰表示，各界都有在討論這個議題，勞動部也願意做整體性思考。勞保涉及到的財務挑戰比較大，所以勞動部在思考這個問題的時候，相對會比較審慎一點。

洪申翰提到，就保的部分，現在就業保險的投保薪資天花板，其實跟勞保是連動的，所以勞動部正在評估並研擬方案，未來把就保的投保薪資上限跟勞保脫勾。就保比較沒有基金財務上的問題，只要能做的部分，就可以先來做。

洪申翰認為，未來如果有機會把就保投保薪資上限拉高，對於失業給付、育嬰留停給付，都可以在給付的金額上再提高。目前朝這個方向，能做的部分會先來做，當然也會整體評估各種相關效益。

洪申翰也說，針對勞保投保薪資上限的問題，將會做幾種情境的評估，尤其是財務上的評估。這部分需要跟各利害相關方，包括勞工、雇主、政府部門裡相關的部會，來做一個整體的對話，後續再把評估數據提出來。

另外，有關勞工呼籲勞退資方的強制提撥率必須要提升，洪申翰回應，勞動部會以大方向來看，希望實質增加勞工退休金，來做相關制度逐步的檢討。其中，可能會涉及到有哪些可以往前推進的路徑，從勞動部的角度，當然希望勞工整體實質退休金能夠增加。

李昆澤指出，國家產業經濟快速地發展，台股衝上四萬點，但是勞工相關權益提升的步伐也必須要加緊腳步，不能讓差距越來越大。不管是勞退、舊制、勞保的投保薪資，都必須要提出明確數據、方案、時程表，這是勞動部的重要工作。

洪申翰坦言，很多勞工看到整體經濟數字很亮眼，可是也會回頭看自己拿到的薪資狀況。

洪申翰表示，勞動部正在跟行政院、經濟部討論，能不能特別協助中小企業的勞工，看怎樣讓經濟發展的同時，透過國家的協助，讓他們的勞動條件、薪資能夠更加提升，讓經濟發展的果實能更公平地分配到每一個勞工，尤其是基層勞工身上。

洪申翰強調，政府非常在意這個部分，當然也包括幾個制度，像最低工資逐年提升，這是勞動部會努力進行的事。除了最低工資調升，很多政策也會跟經濟部共同努力，這是接下來執政團隊，尤其是勞動部非常重要的使命。

洪申翰 薪資 經濟部

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