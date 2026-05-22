快訊

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

聽新聞
0:00 / 0:00

國發會：第1季經濟成長率衝上13.69％ 創39年紀錄

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照
國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照

AI浪潮席捲全球，推升台灣宏觀經濟指標繳出亮眼成績單。國發會指出，在AI技術持續系統化與在地化的帶動下，去年經濟成長率8.68%，人均GDP3.9萬美元超越日韓，今年第1季經濟成長率更達13.69%，創39年來紀錄。未來將持續推動「AI新十大建設」，包含智慧機器人、智慧交通及智慧災防等面向，讓AI「在地化」，真正落實於人民生活。

盤點近期AI相關建設布局，國發會指出，經濟部19日在台南六甲正式啟用「智慧機器人創新與應用研發中心」後，台南「AI產業金三角」以大南方新矽谷為核心，串起台南沙崙、六甲到柳營等地，從研究、創新應用到擴大製造，逐步建構一條涵蓋前瞻研發、技術驗證及量產製造的產業生態廊道，聚焦醫療照護、物流倉儲、餐飲服務及巡檢救災四大應用領域，協助業者縮短研發到商轉的距離。

智慧城市部分，國發會指出，國科會攜手台南市政府及AI科技業者推動AI智慧交通，已歸仁、安平及鹽水等13處路口完成「行人穿越道發光守護」智慧警示系統建置，針對25-30公尺行人穿越道，配置12盞投射燈消除暗區，並透過AI影像辨識、即時感測、夜間視線改善及智慧警示等技術，設置路口電子顯示器，預警右轉車輛減速，協助降低夜間與轉彎死角事故風險，未來將持續擴大AI生活應用範圍，提升交通安全與民眾生活品質。

至於災防領域。國發會表示，經濟部將AI與物聯網（IoT）等技術導入防汛應變各階段，使資訊傳遞更迅速、應變更即時。透過感測器與CCTV即時回傳河川、涵洞及地下道等關鍵節點水位與影像資料，並運用AI影像辨識技術，自9,000多支CCTV影像中即時辨識淹水情形，主動通報權責單位；同時結合Google Map顯示淹水預警資訊，透過「行動水情」App提供即時水情、災情與告警通知，強化城市防災韌性與民眾生活安全。

面對全球AI浪潮加速發展，AI已成為驅動產業轉型與國家競爭力提升的重要關鍵。國發會表示，AI新十大建設不只是前瞻技術布局，更是推動台灣產業轉型與民眾生活改善的重要工程。未來將以「政府AI化、產業AI化、生活AI化」為核心方向，協調各部會促進AI技術由實驗室研發走向日常生活場景應用，讓國人到每一個地方，不論是公共或民間企業場域，都能享受AI服務，最終達成「全民智慧生活圈」目標。

國發會 經濟部 台南

延伸閱讀

半導體21年來最樂觀 KPMG 報告估：市場規模將突破1兆美元

普萊德搶進邊緣AI 助攻中小企業AI升級

專業、人文、跨域與AI並進 樹德科技大學以「4i+」培育未來實務人才

華南永昌證夏季論壇 鴻海、創意等指標廠齊聚

相關新聞

勞退新制上路 月領改一次領已有22件申請

「勞工退休金條例施行細則」已於3月25日修正發布，勞動部22日表示，新制上路後，對於保障勞工、遺屬或指定請領人退休金權益已有成效。

美傾全力扶植英特爾 台積電護國神山會變壓國巨石？

總統賴清德在520就職二周年時報告多項經濟數據：第一季經濟成長率衝破雙位數、人均GDP（國內生產毛額）超越日韓。然而，在這片由科技股拉抬、量價齊揚的盛世煙火背後，大洋彼岸已吹起冷風。美國總統川普再度劍指台積電，美方將英特爾晶圓代工定性為國家資產，以百億元補貼強推美系供應鏈，更顯露強權野心。這使台灣陷入嚴峻的夾縫困局，近憂在於美方國家資本強推本土替代的技術夾擊，遠慮則是內部產業結構重壓單一企業與兩岸經貿冰封的斷裂危機。

國發會：第1季經濟成長率衝上13.69％ 創39年紀錄

AI浪潮席捲全球，推升台灣宏觀經濟指標繳出亮眼成績單。國發會指出，在AI技術持續系統化與在地化的帶動下，去年經濟成長率8.68%，人均GDP3.9萬美元超越日韓，今年第1季經濟成長率更達13.69%，創39年來紀錄。未來將持續推動「AI新十大建設」，包含智慧機器人、智慧交通及智慧災防等面向，讓AI「在地化」，真正落實於人民生活。

川普關稅掀移轉訂價風暴 安永示警：跨國企業恐遭雙重課稅

美國對等關稅政策持續升溫，跨國企業除了面臨成本增加壓力，也可能衍生移轉訂價與雙重課稅風險。安永聯合會計師事務所提醒，跨國企業在報稅季除完成營所稅申報外，也要檢視移轉訂價報告是否符合「常規交易原則」，尤其在美國關稅政策影響下，若關係企業間利潤分配不合理，恐遭稅局調整，進一步面臨重複課稅問題。

AI 利多來自三因素交織 台股利多體現於三大面向

野村鴻運基金經理人邱翠欣展望2026下半年， AI產業利多來自於需求爆發、技術升級與供給限制三大因素交織，形成結構性成長循環。台股方面，利多則體現在完整供應鏈優勢、資金持續聚焦及基本面支撐三大面向。

蘇姿丰20年前長髮照曝光 她得叫黃仁勳表舅？AI表親大戰開打

超微（AMD）執行長蘇姿丰5月20日再度搭乘專機抵台，為Computex 2026揭開序幕，並將在22日出席以全球AI戰略未來為主題的高峰對談。這三年間，她帶領超微一路狂飆，不僅市值突破7000億美元，更透過組織重組、大裁員等策略聚焦AI、年年更新MI300系列，讓超微成為AI市場上最凶猛的黑馬，亦是輝達頭號競爭者。 這場引領全球科技的「表親賽局」，背後的風暴起點究竟為何？2023年的獨家深度報導帶你回到最初，直擊這位「半導體女王」從小展現的學霸潛質、24歲拿下麻省理工博士的歷程，以及她與「表舅」黃仁勳之間鮮為人知的家族淵源。 聯合報數位版財經頻道，曝光蘇姿丰20年前長髮照 她得叫黃仁勳表舅？一場AI表親大戰將開打？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。