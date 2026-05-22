國發會：第1季經濟成長率衝上13.69％ 創39年紀錄

AI浪潮席捲全球，推升台灣宏觀經濟指標繳出亮眼成績單。國發會指出，在AI技術持續系統化與在地化的帶動下，去年經濟成長率8.68%，人均GDP3.9萬美元超越日韓，今年第1季經濟成長率更達13.69%，創39年來紀錄。未來將持續推動「AI新十大建設」，包含智慧機器人、智慧交通及智慧災防等面向，讓AI「在地化」，真正落實於人民生活。

盤點近期AI相關建設布局，國發會指出，經濟部19日在台南六甲正式啟用「智慧機器人創新與應用研發中心」後，台南「AI產業金三角」以大南方新矽谷為核心，串起台南沙崙、六甲到柳營等地，從研究、創新應用到擴大製造，逐步建構一條涵蓋前瞻研發、技術驗證及量產製造的產業生態廊道，聚焦醫療照護、物流倉儲、餐飲服務及巡檢救災四大應用領域，協助業者縮短研發到商轉的距離。

智慧城市部分，國發會指出，國科會攜手台南市政府及AI科技業者推動AI智慧交通，已歸仁、安平及鹽水等13處路口完成「行人穿越道發光守護」智慧警示系統建置，針對25-30公尺行人穿越道，配置12盞投射燈消除暗區，並透過AI影像辨識、即時感測、夜間視線改善及智慧警示等技術，設置路口電子顯示器，預警右轉車輛減速，協助降低夜間與轉彎死角事故風險，未來將持續擴大AI生活應用範圍，提升交通安全與民眾生活品質。

至於災防領域。國發會表示，經濟部將AI與物聯網（IoT）等技術導入防汛應變各階段，使資訊傳遞更迅速、應變更即時。透過感測器與CCTV即時回傳河川、涵洞及地下道等關鍵節點水位與影像資料，並運用AI影像辨識技術，自9,000多支CCTV影像中即時辨識淹水情形，主動通報權責單位；同時結合Google Map顯示淹水預警資訊，透過「行動水情」App提供即時水情、災情與告警通知，強化城市防災韌性與民眾生活安全。

面對全球AI浪潮加速發展，AI已成為驅動產業轉型與國家競爭力提升的重要關鍵。國發會表示，AI新十大建設不只是前瞻技術布局，更是推動台灣產業轉型與民眾生活改善的重要工程。未來將以「政府AI化、產業AI化、生活AI化」為核心方向，協調各部會促進AI技術由實驗室研發走向日常生活場景應用，讓國人到每一個地方，不論是公共或民間企業場域，都能享受AI服務，最終達成「全民智慧生活圈」目標。