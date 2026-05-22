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川普關稅掀移轉訂價風暴 安永示警：跨國企業恐遭雙重課稅

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

美國對等關稅政策持續升溫，跨國企業除了面臨成本增加壓力，也可能衍生移轉訂價與雙重課稅風險。安永聯合會計師事務所提醒，跨國企業在報稅季除完成營所稅申報外，也要檢視移轉訂價報告是否符合「常規交易原則」，尤其在美國關稅政策影響下，若關係企業間利潤分配不合理，恐遭稅局調整，進一步面臨重複課稅問題。

安永聯合會計師事務所移轉訂價服務執業會計師林志仁表示，企業可特別留意兩種常見情境，適時調整移轉訂價安排，以降低稅務風險。

安永指出，2025年美國川普政府對多數國家進口商品實施對等關稅政策後，部分跨國企業原先認為只是短期措施，因此未立即調整營運與訂價策略。不過，隨著關稅提高，額外增加的成本開始侵蝕企業獲利，甚至造成美國子公司虧損，也提高所在地稅局啟動移轉訂價查核的可能性。

若稅局認定關係企業之間的交易價格不符合「常規交易原則」，可能要求調整利潤分配，進而導致企業在不同國家遭重複課稅。

第一種情境，是臺灣母公司將產品銷售給美國有限風險配銷個體（LRD），再由美國子公司負責當地銷售。根據OECD移轉訂價指導方針，有限風險配銷商通常不需承擔市場風險，因此關稅增加的成本，理論上應由母公司與美國客戶協商分攤。

不過，若美國客戶議價能力較強，導致美國子公司無法調高售價吸收關稅成本，可能造成子公司獲利偏低，甚至出現虧損，進而落在不符合常規交易的範圍內，增加移轉訂價風險。

林志仁建議，若美國子公司定位屬於「有限風險配銷商」，企業應建立內部控管機制，定期依關稅變化調整進口價格。一旦發現美國子公司利潤過低，可適度調降臺灣母公司對美國子公司的產品售價，讓美國子公司維持合理利潤率。

第二種情境，則是台灣契約製造商將產品銷售給美國母公司。安永指出，若台灣公司屬於低風險契約製造模式，原則上不應承擔市場風險，因此關稅增加的成本，應由美國母公司與美國客戶協商分擔。

若客戶議價能力強，美國母公司應自行吸收部分關稅成本，而不適合要求臺灣契約製造商降價，或由臺灣廠商承擔新增關稅，否則也可能被認定不符合常規交易原則，衍生移轉訂價爭議。

林志仁提醒，企業在編製年度移轉訂價報告前，應先全面檢視集團內部交易與利潤分配模式，尤其是有限風險配銷商與契約製造商的角色定位，避免出現實際風險承擔與公司定位不一致的情況。

此外，企業也可考慮向稅務機關申請「預先訂價協議」（APA），提前與稅局確認利潤分配合理性，降低未來稅負不確定性。安永指出，由於目前臺美尚未簽署雙邊租稅協定，企業僅能申請單邊APA，雖無法完全避免雙重課稅，但仍有助降低租稅風險。

川普 關稅 美國

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