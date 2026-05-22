華許上任求穩？市場估6月Fed利率不動

美國聯準會（Fed）候任主席華許廿二日宣誓就職，並將在六月首度主持利率決策會議。金融圈認為，儘管美國總統川普不斷呼籲降息，華許六月可能支持按兵不動，將先與同僚建立共識，上任之初先「求穩」。

華許宣誓就任聯準會主席的儀式將由川普主持。川普已表示，期待華許在短期內推動寬鬆貨幣政策。

摩根資產管理公司首席全球策略師凱利廿日接受彭博電視訪問時說，華許六月可能投票支持維持利率不變，投票結果很可能一致支持按兵不動，因為「主席的職責之一，就是努力在委員會內部凝聚共識，如果一上任就在降息問題與所有同僚意見相左，那麼未來幾年將很難建立或凝聚共識」。

聯準會下次決策會議預定六月十六、十七日舉行，市場預期將維持利率區間於百分之三點五○至三點七五不變。

而根據聯準會廿日公布的四月決策會議紀錄顯示，鷹派陣營更加壯大，不僅對未來降息的支持減弱，更有多位官員主張應該釋出下一步可能升息的訊號。摩根大通執行長戴蒙示警，未來利率可能會比目前水準高出許多，高盛也認為美國公債殖利率目前難以下跌。

多數官員認為，若通膨率持續高於百分之二目標，「稍微緊縮政策可能適當」，「為因應這個可能性，多位與會者暗示更傾向移除會後決策聲明暗示寬鬆傾向的措辭」。

會議紀錄顯示，決策官員立場進一步偏向鷹派的主因，是美伊戰爭加劇通膨壓力，推升能源價格，加重更廣泛的商品與服務領域成本壓力。也有好幾位官員提到，強勁的通膨率近期可能開始影響薪資。