快訊

馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

華許上任求穩？市場估6月Fed利率不動

聯合報／ 國際中心／綜合報導
華許上任隨即要面對諸多挑戰。路透
華許上任隨即要面對諸多挑戰。路透

美國聯準會Fed）候任主席華許廿二日宣誓就職，並將在六月首度主持利率決策會議。金融圈認為，儘管美國總統川普不斷呼籲降息，華許六月可能支持按兵不動，將先與同僚建立共識，上任之初先「求穩」。

華許宣誓就任聯準會主席的儀式將由川普主持。川普已表示，期待華許在短期內推動寬鬆貨幣政策。

摩根資產管理公司首席全球策略師凱利廿日接受彭博電視訪問時說，華許六月可能投票支持維持利率不變，投票結果很可能一致支持按兵不動，因為「主席的職責之一，就是努力在委員會內部凝聚共識，如果一上任就在降息問題與所有同僚意見相左，那麼未來幾年將很難建立或凝聚共識」。

聯準會下次決策會議預定六月十六、十七日舉行，市場預期將維持利率區間於百分之三點五○至三點七五不變。

而根據聯準會廿日公布的四月決策會議紀錄顯示，鷹派陣營更加壯大，不僅對未來降息的支持減弱，更有多位官員主張應該釋出下一步可能升息的訊號。摩根大通執行長戴蒙示警，未來利率可能會比目前水準高出許多，高盛也認為美國公債殖利率目前難以下跌。

多數官員認為，若通膨率持續高於百分之二目標，「稍微緊縮政策可能適當」，「為因應這個可能性，多位與會者暗示更傾向移除會後決策聲明暗示寬鬆傾向的措辭」。

會議紀錄顯示，決策官員立場進一步偏向鷹派的主因，是美伊戰爭加劇通膨壓力，推升能源價格，加重更廣泛的商品與服務領域成本壓力。也有好幾位官員提到，強勁的通膨率近期可能開始影響薪資。

Fed 美國聯準會 降息

延伸閱讀

伊朗戰事推升通膨 Fed會議紀要：更多官員傾向升息

從炸彈到債彈 市場覺醒了？克魯曼評本周美債殖利率竄升

戴蒙示警利率還會更高 Fed會議紀錄多數官員主張將升息列入選項

新Fed主席華許緊縮政策引擔憂！國泰主動債券基金6月開募 主打5大債種靈活配置

相關新聞

AI熱潮帶動半導體產能吃緊 4月電力景氣燈號續呈熱絡紅燈

台灣綜合研究院今日發布4月EPI電力景氣指數，4月在AI、高效能運算與雲端應用需求維持暢旺，帶動半導體與資通訊供應鏈生產動能；惟中東戰事影響能源與原物料成本，對部分傳統產業形成壓力，國內產業用電仍呈現成長，高壓以上產業用電量較去年同期成長3.27%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。

川賴通話駁「台灣偷走晶片、半導體」？ 潘孟安：這當然不是事實

美國總統川普昨晚親曝，將與賴清德總統談話。立委關切，川普數次針對稱「台灣偷走了晶片、半導體」，賴總統若有機會通話，是否請川普更正說法？總統府秘書長潘孟安表示，台灣絕對沒有偷走半導體，這當然不是事實，只是川普說法太簡略了，川普不知道半導體產業鏈的詳細製造過程。

川習會後…傳黃仁勳5月再抵台 張忠謀夫人張淑芬被問時這樣說

輝達執行長黃仁勳在川習會結束後，傳出將可能於5月27日再次訪台，並與台灣各大供應鏈舉辦「兆元宴」，對此台積極創辦人張忠謀的夫人張淑芬今天下午率台積電慈善基金會到雲林受訪被問到黃仁勳動向，張淑芬指，他們來每次會見面，但沒約好，不知他（黃）何時會來。

台灣錢淹腳目回來了？ 粉專看經濟數據直言除了AI「其他都是BI」

主計總處日前公布經濟概估，今年第一季經濟成長率達13.69%，較2月預測大幅上修2.23個百分點，創1987年第3季以來、近39年單季高點，看似「台灣錢淹腳目」的時代又回來了。不過，政治評論粉專「工程師看政治」近日在臉書發文指出，亮眼數據背後，一般民眾對經濟成長卻未必有感，關鍵在於台灣產業與薪資結構出現明顯分化。

3台人走私輝達高階AI晶片伺服器到大陸遭基檢聲押 經濟部說話了

游姓、王姓和陳姓男子採購美超微電腦公司（Super Micro Computer）搭載輝達（NVIDIA）公司高階晶片的伺服器後，涉嫌以不實文件資料，將伺服器申報出口至中港澳地區，基隆地檢署今依涉犯偽造文書罪聲押3人。對此，經濟部國際貿易署21日晚間表示，業者出口高科技貨品須恪遵我國及主要國家出口管制法規，避免觸法。

華許上任求穩？市場估6月Fed利率不動

美國聯準會（Fed）候任主席華許廿二日宣誓就職，並將在六月首度主持利率決策會議。金融圈認為，儘管美國總統川普不斷呼籲降息，華許六月可能支持按兵不動，將先與同僚建立共識，上任之初先「求穩」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。