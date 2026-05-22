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總統尚未與川普通話 府：台灣沒有偷走半導體
台美軍售案擱置，美國總統川普日前表示，將與賴清德總統談話。總統府秘書長潘孟安昨（21）日表示，目前為止，還未接到任何通話。針對川普多次稱「台灣偷走了晶片、半導體」，他強調，台灣絕對沒有偷走半導體，這當然不是事實，川普說法太簡略、不知道半導體產業鏈詳細製造過程。
立法院昨日審查中央政府總預算總統府主管收支部分，潘孟安出席備詢。針對川賴通話，潘孟安表示，對於川普相關發言，國安會、總統府、外交部都有相當掌握。目前為止，「我們沒有接到任何相關通話，如果有通話，也會向大家說明。」
國安會秘書長吳釗燮坦言，外交事務上，尚未處理好、還沒有完全可對外公開部分，必須保持低調；若有任何新進展會向社會說明。
潘孟安指出，昨日美國務院發言人對外發布一封郵件，內容重申美國對台承諾依舊，如同40年來堅定立場，並表明對台政策不變，仍以「台灣關係法」、「六項保證協定」跟「中美三公報」進行台海未來關係工作指引。潘孟安提到，賴總統也說，台灣近年在全體國人努力下，用經濟維持國家競爭力，讓台灣成為不可或缺樞紐。
至於川普多次稱「台灣偷走了晶片、半導體」，國民黨立委洪孟楷詢問，若賴總統跟川普談話時，能否請川普更正說法？潘孟安強調，台灣絕對沒有偷走半導體，這當然不是事實。
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