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產業運用AI 官方要劃紅線

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

《人工智慧基本法》已三讀通過，行政院昨（21）日表示，將成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，推動AI風險分類框架，涉及產業部分，產業運用AI可能面臨的風險，例如可否「養龍蝦」，要求各部會在2028年1月前完成指引，為AI應用「劃出紅線」。

國科會昨日在行政院會報告AI基本法施行規劃。行政院長卓榮泰表示，政府將成立國家AI戰略特別委員會，由閣揆擔任召集人，國科會負責統籌國家AI發展綱領，在推動技術創新同時，兼顧產業發展。

國科會指出，公部門近期須完成AI應用情境盤點及風險識別評估，並於明年初前完成內控規範訂定。教育部也將於今年7月前公告AI使用與學習指引，強化國人AI素養與倫理教育。

中長期規劃方面，政府將於AI基本法施行後兩年內，完成整體法規調適與行政措施修正，各目的事業主管機關也須於兩年內依需求訂定風險管理規範，並協助產業建立自律指引。

在資料治理方面，數發部將訂定「促進資料創新利用發展條例」草案，建立資料開放、共享及再利用機制，完善國內AI創新與兼顧人民權益的發展環境。

針對風險分類框架上路時程，行政院發言人李慧芝表示，行政院今日將召開相關會議，後續若有具體進度，將對外說明。

數發部次長侯宜秀表示，風險分類框架已送行政院審查，先前已完成多方意見蒐集，希望能儘速通過，待行政院核定後即可公告。後續數發部也將持續與各部會協作，並透過工作坊及專家討論等方式協助落實。

至於高風險產業清單，侯宜秀指出，仍須尊重各目的事業主管機關認定，未來除參考歐盟標準，也會納入國際相關規範供各部會依循。

此外，數發部也推出AI產業人才認定指引3.0版，建立跨產業AI人才共通標準，並與行政院人事行政總處合作推動「AI公務人才認定指引」，預計6月發布。

國科會 行政院長 卓榮泰

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