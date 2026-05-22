進口美國燃氣金額飆升

財政部昨（21）日發布統計通報，受中東戰事與調整供應配置影響，4月自美國進口液化天然氣近8億美元，占比約46.7％，以金額來看，年增高達12.3倍。

今年2月底爆發中東戰事，財政部指出，3、4月因地緣政治衝突升溫，除阻礙航運，也使國際油價急速突破每桶100美元，並於100至120美元區間高檔震盪。

同期間台灣原油進口量相應銳減，使今年前四月原油進口金額年減14.6％。

近年為提升能源韌性，加上中東戰事影響，天然氣進口市場產生變化。以金額占比來看，2020年、2022年自美國進口天然氣占比分別為5.5％、7.1％，2025年占比約9.4％，而今年前四月，美氣占比已高達26.2％，單看4月，占比更高達46.7％。

過去占比居次的卡達，因中東戰事衝擊，荷莫茲海峽遭到封鎖，前四月進口大減38.5％，占比降至17.5％，4月進口金額更直接歸零。